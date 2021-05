Arlandastad lanserar Explore Arlandastad. Bild: Arlandastad

Lanserar Explore Arlandastad

Bolag Nu lanseras platsvarumärket Explore Arlandastad med målet att sätta Arlandastad på kartan – ett geografiskt optimalt beläget område för företag som ser värdet i att växa.

Mitt emellan Uppsala och Stockholm, fem minuter till Stockholm Arlanda Airport och precis intill E4:an ligger Explore Arlandastad med 240 expansiva hektar. Här passerar 100 000 människor dagligen och företag som etablerar sig här garanteras såväl enkel logistik och smidig kommunikation som samhörighet och samverkan under ett starkt platsvarumärke.



– Här finns fantastiska ytor i ett optimalt läge! Explore Arlandastad är en självklar plats för företag, både rent geografiskt men även på grund av fördelarna med de starka synergieffekter vi skapar. Vi menar vad vi säger - här finns verkligen utrymme att tänka stort, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad.



Idag är attraktionskraften för området moderna, flexibla konferens- och mässhallar, navet för fordonsindustrins testmiljöer, events och utbildningar, mötesplatser, hotell, restauranger, service, träning, aktiviteter och mycket mer. Scandinavian XPO, Drivelab Stockholm, Quality Hotel Arlanda XPO och Scandic Arlandastad är exempel på några aktörer i området som värdesätter möjligheten att samverka och tänka stort.



Parallellt med att tillgängligheten till och inom hela området förbättrats har fler stadsdelar och kvarter detaljplanerats. Explore Arlandastad går nu in i ännu en expansiv fas där 1.6 miljoner kvadratmeter mark i Östra Arlandastad utvecklas med ett tydligt, värdeskapande fokus för såväl besökare som företag.



– Under platsvarumärket samlar vi hyresgäster, företag och samarbetspartners som likt oss har människor, mötesplatser, karriärmöjligheter och verksamhetens utveckling i fokus. Det gör Explore Arlandastad till en attraktiv destination och en accelerator för värdeskapande kluster på ett oslagbart läge. Alla är jättevälkomna att uppleva Explore Arlandastad, avslutar Dieter Sand.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

