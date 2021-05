Peter Wågström och Per Taube. Bild: Arlandastad Group

Arlandastad Group siktar mot börsen – Wågström in som ny ordförande

Bolag På onsdagens bolagsstämma i Arlandastad Holding beslöts att bolaget ska sikta på en notering hösten 2021 och som ett led i denna process byta namn till Arlandastad Group.

Vid stämman valdes en ny styrelse med två nya ledamöter – Maria Rankka och Sunniva Fallan Röd – samt att Peter Wågström träder in i rollen som ny ordförande. Den utökade styrelsen, nya ordföranden och namnbytet till Arlandastad Group ska ses som ett led i noteringsprocessen.



Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska områden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Bolaget har sedan 2007 kontinuerligt förvärvat mark som utgör angöringen till Arlanda med en projektportfölj om 30 miljarder kronor.



– Arlandastad Group har byggt upp en fantastisk kompetens och kunskap kring att utveckla och förädla markområden till arbets-, mötes- och eventplatser. Denna kunskap kan vi nu, via en börsnotering och en tillgång till en större kapitalmarknad, nyttja för att bredda verksamheten till nya geografier, nya områden, nya projekt genom att förädla fastigheter och utveckla markområden för såväl samhället som för våra aktieägare, säger Peter Wågström, ny ordförande i Arlandastad Group.



Peter Wågström har idag styrelseuppdrag, verkar som entreprenör och investerare. Peter har tidigare varit koncernchef i NCC och har genom åren haft en rad ledande positioner inom fastighetsbranschen. Peter besitter en gedigen kompetens och erfarenhet av att verka i en noterad miljö och inom bygg- och fastighetsområdet.



– Det känns mycket tillfredställande att som grundare och tidigare ordförande i bolaget nu lämna över ordförandeskapet till Peter. Han har efter sina tre år som styrelseledamot god kunskap om verksamheten, betydande branschkunskap samt erfarenhet från att verka i en noterad miljö. Vidare är jag mycket glad över att Maria Rankka samt Sunniva Fallan Röd förstärker styrelsen med kompletterande kompetens. Sammantaget har vi nu ytterst kvalificerad branschkompetens och det stärker även vårt erbjudande inom fastighetsutvecklingsaffären, säger Per Taube, huvudägare i Arlandastad Group via bolaget Gelba Management AB.



Maria Rankka är medgrundare till diagnostikbolaget ABC Labs. Maria har tidigare bland annat varit vd för Stockholms Handelskammare. Idag har Maria en portfölj av uppdrag, bland annat som styrelseledamot i fastighetsbolaget Genova och välfärdsföretaget SilverLife.



Sunniva Fallan Röd har arbetat många år inom hotellbranschen och är i dag vd för Sturebadet AB. Hon har tidigare arbetat som vd för Yasuragi och har bakgrund från både kedjedrift i Scandic och boutiquehotellet Lydmar Hotel. Sunniva är ledamot i Svenska Spahotells styrelse, och tidigare ledamot i Visita Stockholms styrelse samt varit ordförande i valnämnden för Visita Stockholm och ledamot i valnämnden för Visitas centrala styrelse.



Styrelsen består därmed av Peter Wågström (Ordförande), Per Taube, Leif West, Maria Rankka, Sunniva Fallan Röd, Tomas Rudin, Peter Markborn och Björn Nilsson.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen