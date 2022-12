Neobo blir namnet på det bostadsbolag som avknoppas från SBB. Ylva Sarby Westman är sedan tidigare klar som vd för det nya bolaget. Bild: SBB/Neobo

Klart: SBB:s avknoppning blir Neobo Fastigheter – då kan notering ske

Bolag Extra bolagsstämma i Amasten Fastighets AB har idag beslutat att byta företagsnamn till Neobo Fastigheter AB. Styrelsen i SBB har beslutat att fastställa avstämningsdagen för utdelningen till den 28 december 2022.

Neobo är namnet på det nya fastighetsbolag som SBB avknoppar med start nästa år. Bolaget kommer att ha huvudkontor i Stockholm och långsiktigt förvalta och förädla bostadsfastigheter över hela Sverige. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 40 kommuner och består av 8 369 lägenheter fördelat över 267 fastigheter, med ett totalt fastighetsvärde om 15,8 mdkr per 30 september 2022. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 714 000 kvm med ett årligt hyresvärde om drygt 900 miljoner kronor.



Bolagets affärsidé går ut på att förvalta och förädla bostäder i svenska kommuner med befolkningstillväxt, god sysselsättningsgrad och en stabil hyresmarknad. Långsiktig värde- och kassaflödestillväxt ska uppnås genom att vara en aktiv fastighetsägare i orter där människor vill bo, arbeta och leva. Bolaget ska vara en långsiktig och trygg hyresvärd för människor i Sverige och arbeta aktivt med hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.



– Det är glädjande att vi idag har fått ett utdelningsbeslut och att vi dessutom kan presentera ett nytt namn för det nya bostadsbolaget, Neobo. Neo kommer från det grekiska ordet neos som betyder ny och bo symboliserar kärnan i vår verksamhet med attraktiva och hållbara boenden. Med vårt nya namn och utseende tar vi nu sats mot nästa steg, en notering på Nasdaq First North Premier, säger Ylva Sarby Westman, vd för Neobo Fastigheter AB.



SBB:s styrelse har enligt extra bolagsstämmans bemyndigande fastställt avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Neobo till den 28 december 2022. Sista dag för handel i SBB:s B-aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Neobo blir den 23 december 2022. Från och med den 27 december 2022 kommer B-aktier i SBB att handlas utan rätt att erhålla aktier i Neobo. Avsikten är att en notering av Neobos aktier ska ske under februari 2023. Utöver att vara registrerad som A- eller B-aktieägare i SBB på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Neobo.

