Klara Omega. Bild: JLL

Kivra hyr 1 700 kvadratmeter i centrala Stockholm

Uthyrning Kivra expanderar och flyttar in i nya lokaler. De har nu tecknat ett nytt hyresavtal om cirka 1 700 kvadratmeter kontorsytor i LO:s premiumfastighet Lagern 11, mitt i centrala Stockholm.

Projekt "Klara Omega" är en storsatsning från LO:s sida. I samarbete med JLL totalrenoveras och omvandlas cirka 7 000 kvadratmeter till ljusa och flexibla kontor i åtta plan. I början av april flyttade EQT-ägda Karo Pharma in och nu följer alltså Kivra, som tar hela plan 6.

– Efterfrågan på digitala lösningar för post och kvitton är stor. Det gör att vi nu växer snabbt. I Klara Omegas fantastiska lokaler får vi en stark hemmabas, där vi kan fortsätta effektivisera verksamheter och underlätta människors vardag, säger Kivras vd Anna Bäck.



Mer än 3,7 miljoner svenskar använder idag Kivra för att få post och kvitton digitalt från tiotusentals anslutna företag och myndigheter. Största ägare är Karl-Johan Persson (H&M) och Wallenbergstiftelserna (FAM).

– Vi är väldigt glada över att Kivra väljer Klara Omega som utgångspunkt för sin fortsatta tillväxt. Vi utvecklar lokalerna efter deras behov och ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Frank Henriksson, vd för Kungslagern (LO).



JLL har uppdraget att utveckla och hyra ut fastigheten, som ligger i attraktivt läge mellan Kungsgatan och Norra Bantorget, bara några minuters promenad från Centralstationen och Arlanda Express.

– Kivra är ett spännande och innovativt företag som passar perfekt in i hyresgästmixen vi skapar i Klara Omega. Nu fortsätter arbetet med att utveckla och förbättra fastigheten, där fokus just nu ligger på att förnya fastighetens innergård och allmänna ytor, säger Erik Skalin, Head of Agency på JLL.

