Svea Artilleri. Bild: Genesta

JLL får uthyrningsuppdrag av Genesta

Uthyrning JLL har fått uthyrningsuppdrag av Genesta Property Nordic avseende fastigheterna Svea Artilleri och Arton i centrala Stockholm. Uppdraget omfattar kontor om totalt 14 500 kvadratmeter och arbetet inleds omgående.

Fastigheterna totalrenoveras och omvandlas till toppmoderna kontor. Svea Artilleri har 12 400 kvadratmeter ledig kontorsyta och ligger invid Stockholm Stadion. Arton ligger på Linnégatan 18, intill Stureplan och avser 2 100 kvadratmeter ledig yta. Båda fastigheterna genomgår nu en omfattande renovering av både lokaler, fasader och gemensamhetsytor.

– Svea Artilleri och Arton är två fantastiska fastigheter i strategiska lägen. Vi ser fram emot vårt samarbete tillsammans med JLL, säger Ted Söderlund, Head of Investment Management på Genesta.



Fastigheterna ligger båda i attraktiva lägen på Östermalm endast med några minuters promenad till kommunikationer och grönområden.

– Vi är glada över Genestas förtroende att få arbeta med dessa två fina fastigheter. Båda byggnaderna har en stor potentialoch vi ser fram emot att fylla dem med nya hyresgäster, säger Theodor Jarnhammar, Head of Office and Industrial Leasing på JLL.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

