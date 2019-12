Sickla front. Bild: Erik Lefvander

Intrum flyttar till nya lokaler i Sickla Front

Bolag Atrium Ljungberg har tecknat nytt avtal med Intrum om att flytta sitt huvudkontor och Sverigekontor till Sickla Front. Totalt innefattar uthyrningen drygt 3 000 kvadratmeter.

2012 etablerade Intrum sitt nuvarande kontor vid Hesselmans torg i Sickla. Under de senaste åren har verksamheten utvecklats och bolaget kommer under 2020 att ställa om till ett modernt, aktivitetsbaserat arbetssätt. I samband med övergången väljer man att flytta kontoret till nya, effektiva lokaler i Sickla Front, som gränsar mot Hammarby Sjöstad.

– Intrum är på en förändringsresa och nästa steg för oss är att skapa möjligheternas arbetsplats. Vi genomförde en mätning som visade att vi använder våra fasta arbetsplatser ungefär hälften av dagen. Vi bestämde oss för att bygga en ny behovsanpassad arbetsmiljö som ger möjlighet för våra kollegor att mötas och samarbeta på ett nytt sätt. Det hjälper oss att bygga den kultur vi vill ha för framtiden. Ett stort plus var att den miljön gick att hitta i Sickla, där vi trivs och har varit etablerade i många år, säger HR-chef Rakel Segefalk Intrum Sverige AB.



Intrum är marknadsledande i Europa inom kredithanteringstjänster inklusive inkasso och köp av fordringar. Intrum grundandes 1923 och har idag över 9 000 anställda i 25 länder. Bolaget omsatte 2018 13,4 miljarder kronor och är sedan 2002 noterat vid Nasdaq OMX Stockholm.

– Vi är väldigt glada att Intrum fortsättningsvis väljer Sickla som bas för sitt huvudkontor och Sverigekontor. Vi har ett nästan tjugoårigt samarbete och bakom oss och det känns väldigt bra att få förtroendet att vara med och utveckla deras nya kontor för framtiden, säger Robert Otterstål, fastighetschef västra Sickla på Atrium Ljungberg.



Sickla Front etapp II består av två hus om totalt 25 000 kvadratmeter och är en entré till Nacka från Södermalm. Största hyresgäster i fastigheten är Domstolsverkets tre verksamheter Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen samt Hyres- och arrendenämnden som tillsammans hyr totalt 11 000 kvadratmeter.



I byggnaden finns parkeringshus med 400 parkeringsplatser, varav 100 för elbilar, samt ett cykelgarage med plats för 500 cyklar. Huset har certifierats med betyget Excellent från Breeam och bidragande del i certifieringen är bland annat närheten till Tvärbanan, Saltsjöbanan, bussar och den kommande tunnelbanan.



Hyresavtalet med Intrum är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Tenant & Partner har agerat rådgivare till Intrum Sverige i processen både avseende framtida arbetsplats och arbetssätt.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

