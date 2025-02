Olof Andersson, vd, Trianon. Bild: Trianon

Ingen utdelning från Trianon – ska investera i tillväxt

Bolag Fastighetsbolaget Trianon redovisar hyresintäkter om 200 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2024 (183). Driftöverskottet var 135 miljoner kronor mot 123 miljoner kronor i jämförelsekvartalet, medan förvaltningsresultatet landade på 45 miljoner kronor jämfört med föregående års 46,6 miljoner kronor.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 119 miljoner kronor jämfört med -226 miljoner kronor föregående år. Värdeförändring på derivat uppgick till 87,9 miljoner kronor (-190).



Periodens resultat uppgick till 200 miljoner kronor (-315) motsvarande ett resultat per aktie om 1:00 kronor per aktie (-1:95) både före och efter utspädning.



Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 "i syfte att investera i tillväxt".



Trianons målsättning framöver är att dela ut högst 30 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt i enlighet med utdelningspolicyn.



"Tillgången på kapital har under 2024 förbättrats väsentligt och på obligationsmarknaden har marginalerna sjunkit betydligt sedan 2020, då vi emitterade med en marginal på 275 punkter som lägst. Under 2023 låg marginalen på 500 punkter och i dag emitterar vi med en marginal på 215 punkter", skriver Trianons vd Olof Andersson.



Trianon använder obligationer för att finansiera sin fastighetsutveckling, medan bolaget finansierar fastigheter via bankkrediter.



Fastighetsbolagets andel bankfinansiering uppgår i dag till 95 procent.

Ämnen