Hufvudstaden hyr ut i Göteborg

Publicerad den 1 Juni 2018

Uthyrning Bravura har tecknat hyresavtal om 550 kvadratmeter med Hufvudstaden i fastigheten vid Nordstadstorget 6 i Göteborg.

Tillträde sker 1 juni.



– Vi är väldigt glada att kunna välkomna Bravura som ny hyresgäst till oss på Hufvudstaden och att de väljer att etablera sig hos oss i Femman. Bravuras kontorsmiljö visar på fastighetens flexibilitet och möjlighet att tillgodose varje kunds unika behov, säger Anki Håkansson, förvaltningschef i Göteborg.



– Vi ville skapa en miljö med rätt känsla där öppenhet och flexibilitet är i fokus. Vi har också varit tydliga i design och layout för att framhäva varumärket. I de nya lokalerna har vi helt rätt förutsättningar att fortsätta stärka företag genom människor och människor genom jobb, säger Otto Johansson, marknadschef på Bravura.

- Maria Olsson Äärlaht

maria@lokalnytt.se

