Bild: Axel Ohlsson

Heimstaden utser Danmarkschef

Bolag Michael Byrgesen Hansen tar klivet upp inom Heimstaden och blir Danmarkschef.

Michael Byrgesen Hansen har arbetat på Heimstaden sedan 1 april 2019 som chef för asset management och har varit tillförordnad Danmarkschef sedan januari i år. Han har lång erfarenhet av fastigheter och fastighetsförvaltning från olika inhemska och internationella företag. Innan han började med Heimstaden tillbringade Michael Byrgesen Hansen14 år med Ingka-gruppen och innehade en rad olika positioner såsom utvecklingschef i Europa, verkställande direktör i Spanien och europeisk regional kapitalförvaltare.



Michael Byrgesen Hansen kommer formellt att starta den 1 april, men som tf landschef i Danmark är han redan igång med sina nya uppgifter.



Heimstaden Danmark har vuxit snabbt i Danmark de senaste åren, särskilt sedan förvärvet av Nordic Property Management i oktober 2017 och efterföljande insourcing av all administration och tjänster. I dag innehar Heimstaden Danmark en portfölj med 136 fastigheter och tio nya utvecklingsprojekt med totalt 10 000 bostäder och 165 kommersiella enheter. Den danska organisationen utgörs av 125 anställda som arbetar vid kontor i Köpenhamn och Horsens.

– Heimstaden Danmark har genomgått en imponerande tillväxt under de senaste åren och går nu in i en ny och spännande fas, där vi kommer att fortsätta fokusera på att säkra samtida bostäder på den danska hyresbostadsmarknaden och enastående kundservice genom hela värdekedjan. Det är redan i full gång och som jag ser fram emot att ägna ännu mer fokus på, säger Michael Byrgesen Hansen.

– Vi är glada över att Michael, efter en noggrann rekryteringsprocess, visade sig vara den starkaste kandidaten. Han är känner redan till vår kultur och visionen om Friendly Homes och vi ser fram emot att utveckla företaget ytterligare tillsammans med Michael, säger Patrik Hall , vd för Heimstaden.



Rekryteringen av hans efterträdare som chef för Asset Management i Danmark kommer att börja omedelbart.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen