Saras Stinas torg i Gränbystaden. Bild: Martin Kelam

Gränbystaden får sin andra träningsanläggning

Uthyrning Gränbystaden får sin andra träningsanläggning – Fitness 24 Seven, som öppnar i dag, har tecknat ett grönt hyresavtal med Atrium Ljungberg.

Annons

Fitness24seven är en av Sveriges största gymkedjor och har öppet dygnet runt. Gränbystaden blir kedjans fjärde etablering i Uppsala.



Fitness 24 Seven är en av Sveriges största gymkedjor med mer än 250 anläggningar, varav fyra i Uppsala. Gymmet i Gränbystaden har kompletta styrke- och konditionsavdelningar plus en kompletterande sal enbart för tjejer samt en yta för funktionell träning.



– Gränbystaden är en växande stadskärna med tiotusentals boende på promenadavstånd. Tillgänglighet och goda grannar är viktigt för vår verksamhet och vi ser mycket ljust på framtiden här, säger Veronica Nylen-Wicksell, regional manager på Fitness 24 Seven.



Gränbystaden har på några år utvecklats från ett köpcentrum till en levande stadsdel med bostäder, underhållning, restauranger, service och vård. Nu öppnar Fitness 24 Seven vid Sara Stinas torg, utanför gallerians södra entré och får inom kort sällskap av solariekedjan Tan Express som också öppnar under juni.



– Vi gläder oss åt att få välkomna Fitness 24 Seven till Gränbystaden. De blir ett värdefullt komplement till vårt utbud av friskvård, träning och hälsa, säger Thomas Levander, fastighetschef på Atrium Ljungberg. De utgör en viktig pusselbit i att skapa attraktion, liv och rörelse under en stor del av dygnet i kvarteret kring Sara Stinas Torg.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen