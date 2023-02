Michael Moschewitz, vd för Genova. Bild: Genova

Genova minskar förvaltningsresultatet

Bolag Genova Property redovisar ett lägre förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Hyresintäkterna sjönk till 108,7 miljoner kronor (94,7), en ökning med 14,8 procent mot föregående år.



Driftnettot ökade till 71,7 miljoner kronor (64,7), en ökning med 10,8 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet steg till 25,2 miljoner kronor (33,3), en minskning med 24,3 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -224,7 miljoner kronor (302,3).



Resultatet före skatt var -202,6 miljoner kronor (334,7).



Resultatet efter skatt blev -159,8 miljoner kronor (262,6).



Resultat per aktie hamnade på -4,03 kronor (5,92).



Ingen utdelning föreslås, i likhet med föregående år.



Det långsiktiga substansvärdet låg på 85,38 kronor per aktie (78,01) vid årsskiftet.



Genova genomförde i mitten av januari en riktad nyemission på 200 miljoner kronor.



Bolaget har under inledningen av 2023 påbörjat en process för eventuell försäljning av sina tillgångar i Palma i Spanien, ett färdigställt hotell och ett hotell under slutförande i maj 2023. Dessa fastigheter är ej av långsiktig strategisk karaktär för Genova och med låg skuldsättning skulle en försäljning frigöra betydande likviditet.



– Genova är ett bolag med ett långsiktigt ägarperspektiv som strävar efter att vara väl rustade för att hantera alla sorters marknader och vi ser fram emot ett aktivt 2023. Med stabila kassaflöden från vår förvaltningsportfölj har vi kapacitet att hantera högre finansieringskostnader. Samtidigt ger egenskapade byggrätter till låga ingångsvärden och övervärden flexibilitet att gasa eller bromsa i projektutvecklingen, utifrån rådande marknadsförutsättningar, kommenterar vd Michael Moschewitz i bokslutet.

Ämnen