Publicerad den 8 Februari 2019

Gant öppnar i Göteborg.

Uthyrning Gant väljer Fredstan för öppnandet av sin första flagship store i Göteborg. Under våren slås dörrarna upp för varumärkets nya butik i korsningen Fredsgatan och Södra Hamngatan.

Nu tar Gant ännu ett steg för att stärka sin närvaro på? den svenska västkusten och öppnar en butik i Fredstan. Det blir en så kallad flagship store i en lokal på? 435 kvadratmeter, fördelat på? två? plan.

– Göteborg är en viktig marknad för oss och vi är glada över att kunna ge våra kunder här en fulländad Gant-upplevelse. Fredstan fångar upp en stilsäker publik som vi ser fram emot att lära känna, säger Jonas Carlström, vd för Gant Sverige.



Hufvudstaden arbetar tillsammans med Vasakronan, Göteborgs Stad och övriga fastighetsägare för att stärka Fredstans attraktionskraft. Genom att såväl bevara som modernisera delar av området vill fastighetsägarna tillsammans med staden skapa en levande stadsdel präglad av en tydlig identitet, charmiga gatumiljöer och många mötesplatser.

– Gant är ett starkt väletablerat varumärke som kommer bidra till att stärka Fredstans modeprofil. Gant flyttar in i ett av kvarterets äldsta och vackraste hus och blir granne till internationella varumärken som Chanel Beauty Store och Hugo Boss på? Fredsgatan. Dessa starka varumärken ökar områdets attraktivitet och tillsammans med caféer och restauranger får vi mer liv och rörelse här under både dagtid och kvällstid, säger Fredrik Ottosson, chef affärsområde Göteborg, Hufvudstaden.

