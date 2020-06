Lugnetrondellen. Bild: Aspelin Ramm

Fullt uthyrt i Lugnetrondellen i Varberg

Uthyrning Sportkedjan Stadium Outlet öppnar butik i Aspelin Ramms handelscentrum Lugnetrondellen i Varberg. Det innebär att samtliga 24 000 kvadratmeter i Lugnetrondellen nu är uthyrda.

– Det är grymt roligt att Stadium Outlet väljer Lugnetrondellen för sin allra första butik i Varberg. Med Stadium Outlet får vi ytterligare en stor och stabil hyresgäst som bidrar till en bra och attraktiv mix av olika verksamheter för våra besökare, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.



Hyresavtalet med Stadium Outlet omfattar en lokalyta på 1 351 kvadratmeter som nu iordningställs för att butiken enligt planerna ska kunna öppna under september månad 2020.



– Stadium Outlet är ett väldigt positivt tillskott som kompletterar de övriga verksamheterna i Lugnetrondellen på ett bra sätt. Redan idag ser vi en väldigt positiv trend där allt fler kunder väljer att besöka oss vilket gör att våra handlare i huset är väldigt nöjda. När Stadium Outlet flyttar in är jag övertygad om att den positiva trenden fortsätter och gör att vi får ännu fler besökare till Lugnetrondellen, säger Kristian Höglind.



Idag finns bland andra Jula, Biltema, Sportshopen, Max Hamburgare, Rugstore och Dollarstore som hyresgäster i vad som tidigare var en industrifastighet.



– Lugnetrondellen är ännu ett bra exempel på vad vi menar med innovativ fastighetsutveckling. För oss innebär det att man utgår från varje fastighets förutsättningar och möjligheter och skapar något helt nytt. Här har en nedlagd industrilokal blivit ett levande och populärt handelscentrum som samtidigt bidrar till en positiv utveckling av hela regionen, säger Kristian Höglind.



Stadium är Sveriges största sport- och sportmodekedja med cirka 180 butiker i Sverige, Finland, Tyskland och Norge. Företaget öppnade sin första butik 1987 och har sedan dess arbetat utefter visionen om att aktivera världen och att inspirera till ett aktivt liv för alla. Koncernen har närmare 4 000 anställda och består av koncepten Stadium, Stadium Outlet och Sneakers Point.



– Trots den något annorlunda tid vi lever i så fortsätter vi expandera och nästa anhalt blir Varberg. Varberg har under en längre period varit under uppsikt och vi tycker det ska bli väldigt spännande att öppna en Stadium Outlet butik här. Öppningen kommer ske under tidig höst och skapa möjligheter att handla sport- och sportmode till riktigt bra pris, säger Daniel Löfkvist, general manager, Stadium Outlet.

