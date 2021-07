Anders Johansson, Fortinovas vd och grundare. Bild: Superstudio.

Fortinova: Substansvärde över 45 kronor

Bolag Fortinovas långsiktiga substansvärde uppgår nu till 45,20 kronor, en ökning med 14 procent.

Fortinovas delårsrapport som presenterades på onsdagsmorgonen gäller perioden september–maj:

• Intäkterna för perioden uppgick till 138,8 Mkr (99,3), motsvarande en ökning med 40 procent.

• Driftsöverskott ökade med 45 procent och uppgick till 79,2 Mkr (54,8), motsvarande 57 procent i överskottsgrad (55).

• Förvaltningsresultatet har förbättrats med 66 procent och uppgick till 49,7 Mkr (30,0), motsvarande 1,1 kronor (1,4) per aktie samt 36 procent i förvaltningsmarginal (30).

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 206,0 Mkr (53,1), varav 12,7 Mkr (5,9) avser realiserade värdeförändringar.

• Värdeförändringar på derivat uppgick till 8,0 Mkr (11,3).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 218,0 Mkr (76,8), motsvarande 4,7 kronor (3,5) per aktie.

• Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 45,2 kr (39,5), motsvarande en ökning med 14 procent.



Vd Anders Johansson:

– Att allt fler svenskar söker sig till mindre orter i västra Sverige märks både på antalet sökande i vår bostadskö och att vi har en av marknadens högsta uthyrningsgrader, som för perioden fortsatt ligger över 99 procent – inkluderat både kommersiella lokaler och tillkommande fastigheter. En långsiktigt hög efterfrågan på vår produkt innebär trygghet för våra kunder och stabilitet, förutsägbarhet och goda utvecklingsmöjligheter för bolaget och för våra ägare.



– Jag är mycket nöjd med utvecklingen så här långt och ser fram emot att tillsammans med mina kollegor fortsätta arbetet för att nå vår vision: att bli västra Sveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsfastighetsmarknaden. Framtiden känns lika positiv som spännande.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

