Bild: Diös

Flera nya aktörer till Centrumhuset i Åre

Uthyrning Diös välkomnar flera nya hyresgäster.

Annons

Två av de nya företagen som flyttar in i Centrumhuset på plan 4 i mars 2020 är Åre Inredning och Design, som erbjuder inredningshjälp till företag och privatpersoner, och Voyado – ett nationellt techföretag som utvecklar kundklubbar till företag som Kicks, Apoteket och MQ.



Utöver det öppnar Åres första och renodlade sushirestaurang, Hanif Sushi, på markplan under våren. Det japanska konceptet finns etablerat på flera ställen runt om i Sverige och kommer att satsa på lagomt många sittplatser och take away.



– Det känns riktigt bra att kunna erbjuda de nya företagen lokaler i Centrumhuset. De kompletterar det övriga utbudet i fastigheten och bidrar till att fler människor rör sig kring torget. Centrumhuset i Åre är således är fullt uthyrt. Nu önskar vi alla ett stort lycka till, säger Cristin Seger, förvaltare, Diös.



– Vi är jätteglada över att bli en del av utvecklingen av Åre och ta plats i nya lokaler på bästa läge i centrum. Vi får en stor balkong mot Åre torg och skapar ett stilfullt och modernt kontor och arbetsplats. Här är vi säkra på att vi kommer trivas och fortsätta utveckla kundbaserade techtjänster till företag runt om i Sverige. Vi ser mycket fram emot inflytt, säger Johan Bäckarlin, vd, Voyado.



Övriga hyresgäster i fastigheten är restaurangen Mr. French, Access Rehab, PFM, Stellar Equipment, Telia, Skistar och Stadium.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen