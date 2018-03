Feststämning i Femman

Publicerad den 6 Mars 2018

Uthyrning I april öppnar Party Land sin första butik i centrala Göteborg. Butiken, om cirka 150 kvadratmeter, kommer att öppna på Femmans nedre plan.

Party Land, som startade i USA, är världens största internationella butikskedja för festtillbehör med ett sortiment som riktar sig lika mycket till barn som till vuxna.



– Det har saknats en riktigt bra festbutik i Göteborg city och det känns väldigt positivt att vi har fått ett så bra läge i och med vår etablering i Femman, säger Patrick Bruna, franchisechef för Party Land Sweden.



– Med sitt centrala läge och breda varumärkesutbud bygger Femman en lustfylld shoppingdestination, där Party Lands butik med färgsprakande produkter och mycket inspiration för alla åldrar passar perfekt, säger Cathrine Söderström, chef affärsutveckling butik Göteborg på Hufvudstaden.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

