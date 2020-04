Ernst Rosen organiserar om. Bild: Ernst Rosén

Ernst Rosén skapar ny organisation för koncernutveckling

Bolag Ernst Rosén har beslutat att göra en betydande omstrukturering i ledningen. Syftet är att bli en mer expansiv kraft vad gäller projektutveckling, affärsutveckling och innovation

Ernst Rosén välkomnar in tre nya medlemmar i styrelsen:

# Magnus Helgesson, entreprenör och föreläsare.

# Lars Thunberg advokat.

# Kamilla Kohn Rådberg, forskare vid Chalmers.

Ernst Rosén ser att dessa inte bara kommer att ge företaget ett bredare anslag strategiskt utan också helt nya perspektiv på specifika utvecklingsfrågor för verksamheten framåt.



– Vi har en spännande utveckling framför oss och en utökad kompetens inom den strategiska ledningen är en viktig del i detta, säger styrelseordföranden Reine Rosén.



För att matcha denna ambition tillsätts ett operativt strategiskt skikt i koncernen i form av att Johan Eriksson tillträder som koncernchef. Johan är idag vd på Ernst Rosén Fastigheter och sitter i dag i flera av koncernens styrelser. Under året kommer han att formera ett team som skall ta sig an en ny strategi med ambitiösa mål för det framtida Ernst Rosén.



– Att Ernst Rosén tar ett sammanhållet grepp för att leda verksamheterna in i framtiden är inspirerande. Ernst Rosén står för tydliga värderingar där vi vill vara en aktiv del i samhällsutvecklingen idag och framåt, det är viktigt på riktigt, menar Johan Eriksson.



Kopplat till den nya koncernledningen kommer initialt specialistkompetens inom innovation, affärsutveckling och projektutveckling att finnas och ambitionen är tydlig, att förvalta den värdegrund byggd på kvalitét och respekt som Ernst Rosén står för samtidigt som vi siktar mot framtiden och skall utveckla nya lösningar för att människor skall kunna leva en livsstil med fokus på innovation, hållbarhet och utveckling.



– Ambitionen är att jobba målmedvetet med våra befintliga verksamheter där våra kunder och medarbetare skall få en tydlig, trygg och nära miljö att verka och bo i. Samtidigt tar vi ett större grepp både vad gäller geografi och inriktning som skapar nya projekt och format för Ernst Rosén, fortsätter Johan Eriksson.



Ernst Rosén Fastighet AB kommer att ledas av Linda Pettersson. Hon är idag vd på Nääs Fabriker och efterträds av Nääs Fabrikers Hotelldirektör Kristina Christofferson.



– Nääs Fabriker har blivit en självklar pärla för människor i vår region att ta del av och jag är stolt över att ha fått vara med och skapa det men tar mig nu an denna nya utmaning med tillförsikt och ödmjukhet. Ernst Rosén Fastigheter AB skall vara en ledstjärna för de som vill bo och verka hos oss och vi skall nu leda bolaget in i en modern framtid, säger Linda Pettersson.



Kristina Christofferson har agerat hotelldirektör på Nääs Fabriker och är entusiastisk inför att ta vidare stafettpinnen. – – Vi har byggt detta tillsammans och med fantastiska medarbetare och de möjligheter som ligger framför oss och teamet som redan finns på plats gjorde det enkelt att tacka ja, säger Kristina Christofferson.



Den nya styrelsen konstituerades den 21 april och förändringarna på ledarposterna träder i kraft den 18 maj.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen