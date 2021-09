Epicenter och Nornorm skapar Epicenter Loft. Bild: Epicenter

Epicenter och Nornorm i samarbete – skapar Epicenter Loft

Uthyrning Innovationshuset Epicenter inleder ett samarbete med inredningstjänsten Nornorm och lanserar tillsammans Epicenter Loft. Fokus ligger på att tänka nytt kring kontorslösningar, för att på riktigt passa scaleups som bygger affärer och organisationer i snabb takt.

I det nya våningsplanet i Epicenter-huset på Mäster Samuelsgatan (som ägs av AMF Fastigheter) huserar nu Nornorm, som erbjuder en cirkulär prenumeration på kontorsmöbler. Möbler kan bytas ut, renoveras och cirkuleras till en ny kund. Tillsammans med Epicenter har de skapat Epicenter Loft – en katalysator för snabbt växande bolag där nätverk, lärande och samarbete uppstår naturligt.



Tillsammans har de också skapat konceptet "Real time flexibility" som ska möta efterfrågan på föränderliga arbetsplatser. Snabbväxande bolag och pandemins hemmajobb har tydliggjort bristen på smarta och nätverksbaserade kontorsytor som går att skala upp, eller ner, helt efter hur behovet ser ut på kort sikt.



– Det vi har sett hända under pandemin är en ökad efterfrågan på lärande, nätverkande och möjlighet till samarbete. Kontoret är inte längre en plats man bara arbetar på utan snarare ett forum och katalysator som gör att företag växer och utvecklas. Epicenter Loft är en plats där man delar yta med andra innovativa företag och där bolagens behov av tillväxt styr miljön. Konceptet Epicenter Loft är i sig ett exempel på detta där Nornorm och Epicenter har utvecklats tillsammans, säger Patrick Mesterton, vd på Epicenter.



Epicenter, som gör det möjligt för företag att mötas och utveckla digital innovation och nya affärer, fortsätter att expandera medlemsbasen. I Epicenters innovationshus sitter en mängd olika scaleup- och tech-företag, för att tillsammans utvecklas och växa. I det nya våningsplanet Loft sitter just nu företag som den digitala marknadsföringsbyrån Bonzer, foodtech-företaget Too Good To Go, fintech-verktyget Spendency, börsplattformen Augere och Dynamic Code, som skapat en digital lösning för att sköta provtagning av infektioner.



Epicenter ser en tydlig trend kring dagens kontorslösningar. De menar att ett kontor idag måste erbjuda mer än en fysisk plats att sitta på. Det måste även finnas fördelar så som ökade affärsmöjligheter och utveckling för anställda. Många scaleups har även problem med långa, dyra hyreskontrakt, stora investeringar i möbler och en osäkerhet i hur många kontorsplatser som faktiskt kommer att behövas i framtiden. Det gör att företag inte kan växa i den takt de önskar. Samtidigt är den fysiska kontorsplatsen viktig för att bygga en lärande företagskultur och motivera medarbetarna.



– Vi har byggt Nornorm på idén om en helt cirkulär arbetsplats som kan leva i symbios med företag och behoven hos deras team. Genom att ta bort barriären av att köpa kontorsmöbler, och istället prenumerera på tillgången till möbler är inredning inte längre en logistik, och kostnad, som begränsar företag, säger Nornorms vd Jonas Kjellberg.

