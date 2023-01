Svärdfisken 13 Olof Palmes gata 11. Bild: JLL

Energiföretagen flyttar in hos IF Metall

Uthyrning JLL rådgivare vid uthyrning av 5 100 kvadratmeter kontor i Stockholm. Fastigheten Svärdfisken 13 på Olof Palmes gata 11 får därmed två nya hyresgäster.

Energiföretagen har tecknat hyresavtal om cirka 1 000 kvadratmeter kontor i fastigheten Svärdfisken 13 på Olof Palmes gata i Stockholm. JLL har varit rådgivare till fastighetsägaren IF Metall i uthyrningsprocessen.



Fastigheten Svärdfisken 13 är belägen på Olof Palmes gata 11 i centrala Stockholm. Energiföretagen har tecknat ett hyresavtal om cirka 1 000 kvadratmeter kontor med planerad inflyttning under september månad. Sedan tidigare har Ioffice som erbjuder kontors- och konferensanläggningar i centrala Stockholm tecknat ett hyresavtal avseende 4 100 kvadratmeter kontor fördelat på två våningsplan. Anläggningen öppnar successivt under 2023.



Fastigheten har genomgått en renovering av samtliga gemensamma lokaler och består av 20 000 kvadratmeter moderna kontor fördelat på 7 våningsplan.

Ämnen