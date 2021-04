Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter. Bild: K-Fastigheter

Dubbla förvärv för K-Fastigheter

Transaktioner K-Fastigheter avslutade kvartalet med att köpa en byggrätt för 700 lägenheter i Gävle och en utvecklingsfastighet med kassaflöde i Borås.

I Gävle har K-Fastigheter ingått avtal med Palisander Gruppen Skandinavien om förvärv av fastigheten Gävle Sätra 108:20 vid Gävletravet i nordvästra Gävle.. K-Fastigheter planerar att bygga cirka 700 lägenheter i koncernens egenutvecklade Lamellhus.



Underliggande totalt fastighetsvärde uppgår till cirka 122 miljoner kronor och förväntad bruttoarea (BTA) uppgår till cirka 51 000 kvadratmeter baserad på lagakraftvunnen detaljplan.

– Dagens avtal är ett bra tillskott till vår plan för Gävle. Vi planerar att under ett antal år etappvis starta byggnation av omkring 700 hyresätter i tre olika kvarter. Lägenheterna kommer att hålla hög kvalitet till hyresnivåer som passar vanliga plånböcker. K-Fastigheter är sedan tidigare etablerade på detta område i Gävle, just nu bygger vi i samarbete med Boklok 60 lägenheter som ska vara inflyttningsklara vid årsskiftet 2021/2022. Därtill har vi idag byggstartat ett eget projekt om 92 lägenheter i våra egenutvecklade punkthus i Fredrikskans i stadsdelen Strömsbro, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fast Holding AB.



Thomas Henriksen är ordförande i Palisander Gruppen Skandinavien:

– Som säljare är vi mycket stolta och glada att efter 6-7 års utmanande utveckling av detaljplan för totalt över 130 000 kvadratmeter BTA byggrätter i stadsdelen, kunna överlåta denna fastighet till en seriös, finansiellt stark och stabil aktör som K-Fastigheter. Med sitt attraktiva hållbara byggkoncept och prisvärda bostäder kommer att ge Gävle kommuns invånare något som verkligen efterfrågas.



Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 122 miljoner kronor, baserat på 2 350 kronor per kvadratmeter BTA ovan mark. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa. Beräknad tillträdesdag är preliminärt den 30 oktober 2021. Advokatfirman VICI har agerat rådgivare till köparna och rådgivare till säljarsidan har varit Next Advokater.



K-Fastigheter har också ingått avtal med Västprojekt AB med partners om förvärv av fastigheten Borås Getängen 22 i nordvästra Borås.



K-Fastigheter avser att utveckla detaljplan som möjliggör byggnation av cirka 350 lägenheter i koncernens egenutvecklade lamellhus.

Fastigheten inrymmer idag flertalet hyresgäster, där största hyresgäst är Praktiska gymnasiet, med ett hyreskontrakt till 30 juni 2025. K-Fastigheter har för avsikt att fortsätta framdriften av den detaljplan som tidigare ägare påbörjat. Underliggande totalt fastighetsvärde uppgår till 47 miljoner kronor och baseras på ett direktavkastningskrav om 6,5 procent på nuvarande hyresvärde. Förväntad bruttoarea (BTA) byggrätt uppgår till cirka 32 000 kvadratmeter.



– Borås växer snabbt och kommunen bedömer att behovet av bostäder är akut, med prognoser som pekar på 1 500 nya invånare varje år. Vi vill gärna bygga i tillväxtorter och Borås uppfyller våra krav, säger vd Jacob Karlsson.



– Säljarna har erhållit planbesked för att uppföra flerfamiljshus på fastigheten och vi kommer att driva detaljplaneprocessen med målet att byggstarta tidigast hösten 2025. Fram till dess bedriver vår hyresgäst Praktiska Gymnasiet utbildning på Risängsgatan 6.



– Vi tackar K-Fastigheter för en snabb och smidig affär och att de nu förverkligar projektet. Försäljningen följer Västprojekts affärsmodell där vi tillsammans med partners tar fram attraktiva fastighetsprojekt, säger Martin Magnusson på Västprojekt AB.



– I och med denna försäljning frigörs resurser så att vi kan vi jobba vidare med vår befintliga projektportfölj samt genomföra nya intressanta förvärv. Vi vill passa på att tacka Swedbank Kommersiella Fastigheter som hjälpt oss med rådgivning kring projektets utveckling.



Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 47 miljoner kronor. En tilläggsköpeskilling ska betalas när ny detaljplan vunnit laga kraft, uppgående till 2 700 kronor per kvadratmeter BTA ovan mark, med avdrag för erlagd preliminär köpeskilling. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa i kombination med att K-Fastigheter tar över befintlig bankfinansiering.



K-Fastigheter har erlagt preliminär köpeskilling om cirka 15,7 miljoner kronor och tillträtt samtliga aktier i Fastighetsaktiebolaget Getängen 22 AB, ägare till Borås Getängen 22. Advokatfirman VICI har agerat rådgivare till köparna och säljarnas juridiska ombud har varit Advokatfirman Glimstedt.

