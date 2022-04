Hanna Torbjörnsson, Jennie Umark och Wilhelm Jonasson ansluter till Cushman & Wakefield.

Cushman & Wakefield förstärker med tre personer

Karriär Cushman & Wakefield förstärker bolaget genom att rekrytera tre personer. Hanna Torbjörnsson, Jennie Umark och Wilhelm Jonasson har anslutit till teamen.

Hanna Torbjörnsson ansluter som administratör till affärsområde Agency Leasing, Tenant Representation samt Project & Development Services och kommer tidigare från CBRE. Jennie Umark ansluter som Project Manager till affärsområde Project & Development Services. Jennie Umark har flera års erfarenhet inom projektledning och kommer närmast ifrån Mercer Sweden. Wilhelm Jonasson anställs som analyst till affärsområde Capital Markets efter att ha arbetat som studentmedarbetare sedan september 2021. Wilhelm Jonasson kommer direkt från KTH där han till sommaren avslutar sina masterstudier inom Real Estate and Construction Management.



– Vi är oerhört glada att Jennie har kommit till oss, hon är full av energi och driv så vi ser framemot att ta vår business ytterligare ett steg till med att hjälpa våra kunder, säger Åsa Björck, Head of Project & Development Services, Cushman & Wakefield.



– Vi fortsätter att växa och vi är glada över att kunna attrahera drivna och kompetenta medarbetare. Vi hälsar Hanna, Jennie och Wilhelm välkomna till oss, säger Marie Cronström, Interim Head of Sweden, Cushman & Wakefield.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

