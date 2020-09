BG 79. Bild: Colliers

Colliers och Setune inleder samarbete i Uppsala

Bolag Colliers och Setune Fastigheter har inlett ett samarbete kring utveckling och uthyrning av en kontorsbyggnaden BG 79 i Boländerna i Uppsala. Fastigheten kommer att få en total uthyrningsbar yta om cirka 7 000 kvadratmeter och inflyttning planeras från Q3 2023.

– Vi är stolta över förtroendet vi fått i att agera rådgivare och uthyrare av Uppsalas nya, moderna kontorsbyggnad BG79. Boländerna har historiskt sett varit en plats för industri men är idag en levande och central stadsdel som huserar ett flertal företag inom tex Life Science. Den nyligen antagna detaljplanen samt övriga planer för Boländerna ger förutsättningarna för att skapa en bebyggelse för närmare 6 500 arbetsplatser i form av kontor, hotell, butiker och restauranger i området. Boländerna kommer de närmaste åren att bli ett av de mest attraktiva lägena för arbetsplatser i en levande stadsmiljö i Uppsala, säger Mikael Wallner, Head of Leasing and Industrial and Logistics på Colliers.

– Alla våra projekt kännetecknas av stort personligt engagemang, hög kvalitet, hållbara materialval och god design. BG79 kan inte jämföras med något annat som erbjuds på marknaden i Uppsala. Det känns stimulerande att realisera detta projekt tillsammans med Colliers, som verkligen har visat prov på kreativitet, struktur och affärsmannaskap, säger Michael Petterson, vd för Setune Fastigheter.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen