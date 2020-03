Umami Park. Bild: Wallenstam

CBRE får uthyrningsuppdrag i Umami Park

Uthyrning CBRE har fått i uppdrag av Wallenstam och Convendum att hyra ut nybyggda kontorslokaler i Umami Park, Wallenstams stora utvecklingsprojekt i Hallonbergen, Sundbybergs kommun.

Utvecklingen av Umami Park pågår för fullt och de första bostadshyresgästerna och restaurangerna har redan flyttat in i området som fullt utvecklat kommer att omfatta cirka 800 lägenheter, 10 000 kvadratmeter för restauranger, handel och närservice, 13 500 kvadratmeter kontor och en förskola.



Umami Park kommer att kunna erbjuda både moderna, ljusa arbetsplatser från Wallenstam och fullt utrustade coworking-ytor från Convendum med konceptet Big Office.



Tillträde blir preliminärt under andra kvartalet 2020 för Big Office konceptet och i fjärde kvartalet 2020 för kontorslokalerna.

– Det är fantastiskt spännande att få se Umami Parks framväxt till en attraktiv stadsdel med blandad bebyggelse och extraordinär arkitektur. Det är mycket intressant att få arbeta med båda produkterna som kompletterar varandra och få erbjuda kontorslösningar som passar en bred målgrupp av hyresgäster, säger Nina de Besche, uthyrningsansvarig på CBRE.

– Umami Park erbjuder moderna, ljusa kontor i ett unikt läge med mycket innehåll. Nu när Sundbyberg växer är detta en strategisk plats att vara med och utveckla. Närheten till både Arlanda och city gör detta till en naturlig plats för företag att etablera sig. Vi sätter startskottet för utbyggnaden av Hallonbergen och kommer att utveckla Umami Park med varierat innehåll så som restauranger, gym, café och närservice. För att möta utvecklingen på kontorsmarknaden var det helt rätt att komplettera vårt kontorsutbud med Convendums produkter. På detta sätt möter vi marknadens efterfrågan, säger Ruby Resman, affärsområdeschef kommersiella lokaler på Wallenstam.

– Vi är glada över att få vara med och etablera en ny stadskärna i en av Sverige mest expansiva kommuner tillsammans med Wallenstam. Umami Park blir en ny kommersiell knytpunkt där vi erbjuder hela vår produktkatalog. Först ut kommer Big Office, en all inclusive kontorslösning i premiumsegmentet för större bolag som öppnar 1 april 2020. Efter sommaren kommer Coliving, 75 stycken premium long stay-lägenheter för företag och privatpersoner. Under 2022 kommer även ett fullskaligt Coworking Space samt ett kongresscenter för större konferenser, säger Håkan Jeppsson, vd för Convendum.

