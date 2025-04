Catherina Fored får ny vd-tjänst. Bild: Gnestahem

Catherina Fored byter vd-rollen från Gnesta till Västerås

Karriär Catherina Fored har utsetts till ny vd för Bostads AB Mimer och lämnar därmed Gnestahem. Hon tillträder sin tjänst 15 september och efterträder Mikael Källqvist som går i pension.

Catherina Fored är idag vd för Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB. Hon har lång erfarenhet av ledarskap inom såväl allmännyttiga som privata bostadsbolag och offentlig sektor.

– Jag är glad att vi hittat en så kompetent och erfaren person som ny vd. Jag vill hälsa Catherina Fored välkommen till Mimer och ser fram emot att jobba tillsammans med henne, säger Linn Wegemo (V), styrelseordförande Bostads AB Mimer.



– Jag ser mycket fram emot att ta vid som vd för Mimer. Tillsammans med medarbetare, styrelsen och de kommunala förvaltningarna och bolagen i koncernen vill jag fortsätta utveckla verksamheten med fokus på trygga, nöjda hyresgäster och hållbara fastigheter. Med min bakgrund inom hållbart samhällsbyggande och ledarskap i både allmännyttiga och privata bostadsföretag vill jag bidra till Mimers viktiga uppdrag, att göra Västerås till en attraktiv kommun att bo i och flytta till, med boendemiljöer för alla, säger Catherina Fored.



Catherina Fored har tidigare varit vd för HSB Norra Stor-Stockholm och haft ledande roller i bland annat Sundbybergs stad, Folkhem och JM. Genom hela sin karriär har hon haft ett starkt fokus på att utveckla bostadsområden som präglas av hållbarhet, kvalitet och socialt värde.

– Det är viktigt att Mimer leds med både handlingskraft och omtanke om hyresgästerna. Med sin breda erfarenhet och sitt starka engagemang för hållbart samhällsbyggande kommer Catherina Fored att bidra till en ansvarsfull och framtidsinriktad utveckling av Bostads AB Mimer, säger Helene Öhrling, stadsdirektör Västerås stad.



Sedan 2022 har Catherina Fored lett arbetet i de två kommunala bolagen i Gnesta, som tillsammans ansvarar för nyproduktion och förvaltning av bostäder samt kommunala verksamhetslokaler. Under hennes tid har bolagen utvecklat sina arbetssätt, stärkt verksamhetsplaneringen och tagit stora kliv inom hållbarhets- och klimatarbetet. Åren har också präglats av ökad hyresgäst nöjdhet, förbättrad upplevd trygghet och ett starkt internt engagemang.

– Mina år i Gnesta har varit produktiva, där vi tillsammans har kunnat ta viktiga steg inom både bostadsfrågor och utveckling av lokaler som möter kommunens behov. Jag känner en stor tacksamhet över det vi har åstadkommit tillsammans – glädjande nog visar både hyresgästernas nöjdhet och känsla av trygghet en positiv utveckling.

– Vi har förbättrat våra arbetssätt, stärkt det systematiska hållbarhets- och klimatarbetet, utvecklat digitala verktyg och rutiner, och samtidigt lagt grunden för framtidens bostäder och verksamhetslokaler. Vi har alltid våra hyresgästers bästa för ögonen – och jag är övertygad om att den strävan kommer att prägla bolagens arbete även framåt. Jag vill rikta ett varmt tack till mina medarbetare och till styrelserna för ett nära och engagerat samarbete, säger Catherina Fored.



– Jag och styrelsen är mycket tacksamma för det arbete Catherina har gjort som vd. Hon har varit en stark ledare som genomfört omfattande förändringar och samtidigt skapat trygghet i organisationen. Hennes tydlighet, engagemang och strategiska arbetssätt har varit mycket värdefulla för bolagets utveckling, säger Ingrid Jerneborg Glimne, ordförande i Gnestahem AB.



Även Johan Rocklind, ordförande i Gnesta Förvaltnings AB, uttrycker sin uppskattning.

– Catherina har haft en avgörande roll i att driva utvecklingen av bolaget framåt. Under hennes ledarskap har flera viktiga förbättringar genomförts – inte minst det strategiska viktiga förvärvet av bolaget Heureka och fastigheten Liljedal, som stärker kommunens tillgång till ändamålsenliga lokaler nu och i framtiden. Vi tackar henne för det goda samarbetet och önskar henne all framgång i sin nya roll.



Styrelserna i Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB kommer nu att inleda rekryteringen av en ny vd.

