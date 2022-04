Balderkonceptet Bovieran kommer till Svedala. Bild: Magnus Grubb

Bovieran byggstartar i Svedala

Bygg/Arkitektur Under onsdagen gick det officiella startskottet för byggnationen av Bovieran i Svedala. Huset kommer när det står klart att omfatta 54 lägenheter, en 1 600 kvadratmeter inglasad vinterträdgård och utrymmen för gemenskap och aktivitet.

Vid den gamla idrottsplatsen i Svedala, endast en kort promenad från Storgatan, ska Bovieran stå klar om knappt 1,5 år. Konceptet vänder sig till personer som fyllt 55 och ägs av Fastighets AB Balder. Förutom moderna och bekväma lägenheter kommer boende att kunna njuta av medelhavsklimat året runt tack vare den stora inglasade trädgården. Bovieran i Svedala blir den 28:e i ordningen och nu börjar byggnationen.



På plats under eventet var Solbritt och Ulf Andersson som också var de första att köpa en bostadsrätt i huset. Makarna förälskade sig i konceptet för många år sedan.

– 2015 besökte vi goda vänner som flyttat till Bovieran på Hönö i Göteborgs norra skärgård och vi föll pladask. Vi har aldrig sett något liknande och sa att så här skulle man bo. När det några år senare blev känt att Svedala skulle få en Bovieran lämnade vi en intresseanmälan direkt. För oss är det här rena paradiset och vi ser oerhört mycket fram emot att flytta in, säger Solbritt Andersson.



Flertalet representanter från Svedala kommun deltog också under onsdagens arrangemang. Bland annat kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester som varit drivande i projektet från kommunens sida.



– Vi har fått många nyfikna frågor från våra invånare och jag är övertygad om att denna boendeform fyller en viktig plats i kommunens bostadsbestånd. Jag är väldigt glad att vi nu är igång med byggnationen av Svedalas alldeles egna Bovieran och ser mycket fram emot att få besöka det färdiga huset, säger Linda Allansson Wester från Svedala kommun.



Istället för det traditionsenliga spadtaget planterades en palm under eventet, som en symbol för samarbetet som möjliggjort projektet.

– Bovieran är ett mycket speciellt koncept som vi på Balder är stolta att kunna erbjuda. Som alltid är samarbetet med kommunen viktigt och vi är tacksamma för den fina dialog som vi haft och som lett till att vi står här idag, säger Robert Pemaj, regionansvarig för Fastighetsutveckling på Balder.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

