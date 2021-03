Anna Barenghi. Bild: Blook

Blooc rekryterar arkitekt

Karriär I slutet av 2020 blev det klart att Anna Barenghi rekryteras till Bloocs arkitektavdelning som leds av Henni Ruohonen, arkitekt och designchef. Anna Barenghi kommer senast från Sommarnöjen där hon arbetat som arkitekt.

Intresset för bostäder och bostadsområden utvecklade av bostadsutvecklaren Blooc är stort och för att möta bolaget femårsplan behöver bland annat arkitektavdelningen växa. Rekryteringen inleddes under hösten och omkring 300 ansökningar kom in. Anna Barenghi är en av två nya arkitekter som bolaget anställer i nuläget.



– Det blir roligt att välkomna Anna i vårt växande team. Hennes erfarenhet av att arbeta med husprodukter med hög designfokus utifrån kundspecifika önskemål, liksom platsens unika karaktär, motsvarar väl vår designmentalitet på Blooc. Att förstå vikten och fördelarna av produktionsanpassning tillsammans med höga ambitioner för gestaltning är hjärtefrågor som vi delar med Anna, säger Henni Ruohonen.



Anna kommer utöver att tillsammans med övriga arkitektavdelningen utveckla bolagets kommande bostadsområden att ansvara för att säkerställa produktutvecklingen under ledning av Henni Rouhonen.



– Jag sökte mig till Blooc då jag tilltalades av formspråket. De genomtänkta detaljerna känns klassiska och moderna på samma gång. Jag tycker det är viktigt att hus åldras vackert och jag tror det Blooc skapar tillåter detta. Rumsligheten i Bloocs radhus är tilltalande och konceptet av att skapa urban karaktär utanför staden känns aktuellt. Jag tror idag mer än någonsin att många stadsbor känner ett behov av lugnet naturen ger samtidigt som man vill bibehålla en stadslik känsla, säger Anna Barenghi.



Sedan Blooc grundades 2011 har bolaget utvecklat 22 bostadsområden i Stockholm, Uppsala och Eskilstuna och kommer under 2021 även etablera sig i fler regioner.

