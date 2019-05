Besqab säljer projekt i Uppsala till NREP

Publicerad den 24 Maj 2019

Anette Frumerie, Besqab, och Rickard Dahlberg, NREP.

tweet Skicka till e-post

Transaktioner Besqab har tecknat avtal om att uppföra och sälja ett projekt innehållande 253 hyresrättsbostäder i Uppsala. Köpare är NREP. Beräknad produktionsstart är sommaren 2019.

Besqab skapar en varierad och komplett stadsdel i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala. I området uppförs bostäder i olika boendeformer som äganderätter, bostadsrätter, hyresrätter samt tomter för egna hem. Besqab har idag tecknat avtal om att uppföra och sälja hyresrättsprojektet Lindallén med 253 lägenheter. Affären är en del av Besqabs nya affärsområde Hyresfastigheter.



Köpare är NREP, genom fonden NREP Nordic Strategies Fund III. Affären genomförs som en bolagsaffär och Besqab överlämnar bostäderna i olika etapper under år 2021 och 2022. Köpeskilling är 493 miljoner kronor. Beräknad produktionsstart är sommaren 2019.



– Jag är mycket nöjd med avtalet vi har tecknat med NREP. Det visar på vår förmåga att skapa affärer med en intressant kategori av fastighetsinvesterare och som bidrar positivt till koncernens resultat. Genom avtalet kommer området får en diversifiering av upplåtelseformer vilket ger en ännu bättre boendemiljö för våra kunder. Vi är en erfaren aktör på marknaden som kan erbjuda kommuner och fastighetsägare olika upplåtelseformer för fler kundsegment och vi arbetar för att kunna genomföra fler hyresrättsprojekt i framtiden, säger Anette Frumerie, vd på Besqab.



– Som en del i NREP:s ambition att vara en ledande nordisk aktör inom segmenten bostäder, äldreboenden och logistik, är vi, NREP, mycket glada att ingå denna affär med Besqab. Affären innebär ett viktigt första steg i att bygga en långsiktig förvaltningsportfölj inom bostadssegmentet i Sverige. Kombinerat med NREP:s uttalade hållbarhetsprofil passar projektet mycket väl in i vår investeringsstrategi, säger Rickard Dahlberg, grundare och partner på NREP.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

NREP på Branschguiden

NREP is a leading Nordic Private Equity Real Estate company



NREP seek to generate superior risk-adjusted returns for institutional investors by working with focused investment strategies and hands-on active asset management in the Nordics.





NREP was established in 2005 and has since then raised eight funds and executed 180 property acquisitions and developments in the Nordic region of which 81 have been exited



Today NREP has approx. € 2.4 billion in assets under management and employs in excess of 65 dedicated professionals of which more than half make up the in-house transaction and asset management team. NREP is owned and managed by its team of ten partners. We are...

Läs mer om NREP på Branschguiden