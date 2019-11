Tapetfabriken. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg hyr ut ytterligare 3 000 kvadratmeter till Nordic Choice Hotels i Sickla

Uthyrning Just nu bygger fastighetsbolaget Atrium Ljungberg nya hotell Tapetfabriken åt Nordic Choice Hotels i Sickla, Nacka. Nu meddelar Nordic Choice Hotels att de utökar sin satsning och tecknar avtal om ytterligare 3 000 kvadratmeter motsvarande cirka 80 nya rum. Därmed är fastigheten fullt uthyrd. Hotellet, som blir ett Clarion Collection Hotel, öppnar våren 2021 och kommer att utgöra en viktig pusselbit i utvecklingen av Sickla.

Clarion Collection Hotel Tapetfabriken kommer med den utökade ytan att erbjuda 240 hotellrum och en 2 000 kvadratmeter stor lobbyyta med restaurang, evenemangsytor och konferenslokaler. Totalt kommer hotellet att omfatta 10 000 kvadratmeter.

– Potentialen för hotellet är fantastisk, och de satsningar som görs på infrastruktur och utveckling i området gör att vi väljer att stärka vår närvaro ytterligare. Nu utökar vi antalet hotellrum redan innan vi öppnar. Sickla kommer att utvecklas till ett oerhört attraktivt område och jag är väldigt stolt över att vi får vara en del av det arbetet, säger Petter Stordalen, grundare Nordic Choice Hotels.



I Sickla möts man av en unik atmosfär av gammalt och nytt. En stad i rörelse där människor arbetar och lever vägg i vägg med restauranger, handel, kultur och stora internationella företag. Området är under kraftig expansion och utveckling. Fastighetsägaren Atrium Ljungberg har förutom hotell Tapetfabriken ytterligare två utvecklingsprojekt igång; Curanten, ett helt hus för vård och hälsa, samt det första bostadskvarteret på Nobelberget. Redan idag har cirka 6 000 personer sin arbetsplats i området och inom en tioårsperiod väntas Nacka växa med över 20 000 nya kontorsarbetsplatser och 14 000 bostäder.

– Sickla är en av våra mest prioriterade platser där vi har en stor andel av vår projektportfölj, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. Vi är naturligtvis väldigt glada att Nordic Choice Hotels ser potentialen i området och därför väljer att utöka sin satsning. Sickla och Nacka kommer under de närmaste åren att växa med en stor mängd kontorsarbetsplatser och framöver kommer Sickla också att få en egen tunnelbanestation. Allt detta sammantaget kommer att ge ett bra kundunderlag till hotellet, avslutar Annica Ånäs.



Byggnaden uppfördes 1906 och inhyste ursprungligen den prisbelönte tapettillverkaren Kåbergs tapetfabrik. Sedan dess har den bland annat verkat som servicebyggnad för Atlas Copco och varit kreativt kontor. Under ombyggnaden till hotell kommer fasaden att återuppbyggas av originaltegel och ambitionen är att ta vara på historian i hotellverksamheten.



Fakta:

Antal hotellrum: 240

Restaurang: Ja

Konferensyta: 3 flexibla konferensytor samt en evenemangsyta

Gym: 76 kvm wellnessområde

Antal våningar: 5

Arkitekt: White arkitekter Aktiebolag

Hotelloperatör: Clarion Collection Hotel

