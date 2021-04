Atrium Ljungberg byggstartar i Gränbystaden. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg byggstartar bostäder i Gränbystaden

Bygg/Arkitektur Atrium Ljungberg fortsätter att utveckla Gränbystaden i Uppsala och bygger nu fler bostäder i området. I april byggstartar Parkhusens andra kvarter med 98 lägenheter som planeras bli bostadsrätter.

Gränbystaden har under de senaste åren utvecklats till en levande plats med kontor, handel, restauranger, bostäder, park och mötesplatser. Nu adderas ytterligare lägenheter till kvarteren Parkhusen som totalt kommer erbjuda cirka 300 bostäder, både hyres- och bostadsrätter.



– För oss är helheten viktig. Vi har utvecklat Gränbystaden under många år, från handelsplats till en levande stadsdel där människor vill bo, arbeta, handla och leva. I detta arbete är bostäder en viktig pusselbit och därför känns det väldigt roligt att vi nu utökar vårt bostadsbestånd, säger Thomas Levander, fastighetschef på Atrium Ljungberg i Uppsala.



Parkhusen kommer totalt att bestå av fyra kvarter som alla angränsar mot Gränbyparken. Från bostadsgårdarna blickar man ut över parken och beteshagarna som bara ligger några steg från ytterdörren.



– Bostäderna har ett unikt läge, mellan pulsen i gallerian och den grönskande parken. Här har man all service man kan tänka sig direkt utanför dörren och samtidigt nära till natur och rekreation, säger Ulrica Thelin, försäljningsansvarig för bostäder på Atrium Ljungberg.



FAKTA/ Parkhusen i Gränbystaden

Parkhusens första kvarter består av 44 hyresbostäder och är klart för inflyttning maj 2021. I det andra bostadskvarteret som nu byggstartar planerar man för 98 bostadsrätter som kommer att stå klara hösten 2023, därefter planeras ytterligare två kvarter att uppföras med cirka 150 bostäder. I det sista kvarteret planeras även en förskola för Gränbystadens yngsta invånare.

- Nicklas Tollesson

