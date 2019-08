Helena Hallonsten. Bild: AT Nordic Property Group

AT Nordic Property Group rekryterar från Ingka

Bolag AT Nordic Property Group rekryterar Helena Hallonsten.

Helena Hallonsten kommer närmast från Ingka Centres, Köpenhamn, och har tidigare

erfarenhet från Ikea IT i Helsingborg, Manpower, Sony och Bianco Footwear.



Med sina framgångsrika 15 år i handelsbranschen, som ekonomisk support, administratör, assistent och konsult berikar och kompletterar Helena Hallonsten team AT som projektsupport i alla funktioner. Hon kommer bland annat arbeta som centrumchefsassistent på Toppengallerian och som Projektassistent i AT:s övriga uppdrag hos till exempel Concilia, Jernhusen och Vasakronan.



Helena Hallonsten tillträder tjänsten som Office Administrator och Project assistant hos AT

Nordic Property Group på måndag 5 augusti.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen