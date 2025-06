Daniel Larsson och Jorge Garcia. Bild: Odevo

Odevo expanderar till södra Europa och Latinamerika genom Portik Group

Transaktioner Odevo, det internationellt ledande bolaget inom bostadsförvaltning, fortsätter sin expansion genom att etablera sig i Spanien, Italien, Mexiko och Portugal – och går nu från fem till nio marknader. Techdrivna Odevo har vuxit snabbt och gick senast in i Tyskland 2024.

Expansionen till södra Europa och Latinamerika är en milstolpe som möjliggörs genom att Portik Group ansluter. Portik grundades 2017 och har snabbt tagit en marknadsledande position genom att både erbjuda förvaltning av bostäder och ta fram nya tjänster bortom traditionell förvaltning, samtidigt som man utvecklat sin egen tech-plattform.

– Sedan starten har Odevo utmanat branschen genom enastående service kombinerat med egenutvecklad teknologi. Det tog fem år att nå en miljon hem under förvaltning och nu 1,5 år att nå två miljoner. Under samma period har vårt tech-team vuxit från fyra till 150 personer och vi har utvecklat nya tjänster inom alla våra marknader. Vi ser en fortsatt exponentiell utveckling av Odevo vilket är ett rejält styrkebesked givet vår storlek. Detta är bara möjligt tack vare ett starkt team med hög motivation och driv framåt, säger Daniel Larsson, vd för Odevo.



Under 2024 ansvarade Portik för förvaltningen av 18 000 bostadsrättsföreningar och omsatte 70 miljoner euro, en tillväxt på 50 procent jämfört med föregående år.

– Det är verkligen imponerande att se ett bolag i Portiks storlek växa så snabbt, och att man framgångsrikt integrerat över 100 företag på bara några år, något som varit nödvändigt för att bygga en större aktör i de här fragmenterade marknaderna. Samtidigt har de byggt en stark kultur och entreprenörsanda i hela teamet och har genom egenutvecklad mjukvara breddat sitt tjänsteutbud. Kombinationen av ambition och innovationskraft gör dem till en perfekt partner för Odevo, säger Jorge Garcia, vd för Portik Group, tillägger:

– Jag är otroligt stolt över vårt team; denna milstolpe är endast möjlig tack vare deras hårda arbete. Från dag ett har Portiks mål varit att göra något annorlunda – inte bara att växa, utan att skapa verkligt värde för boende och fastighetsägare. Att bli en del av Odevo handlar om att dela en gemensam ambition – att utmana en traditionell bransch tillsammans. Summan blir större än delarna när starka lokala bolag växer genom samarbete, kultur och en tydlig gemensam riktning.



Portik verkar under olika varumärken: INMHO (Spanien), LDC Group (Portugal), Estia (Italien) och All In One (Mexiko), och erbjuder traditionella förvaltningstjänster i kombination med tjänster inom bland annat teknik, fastighetsservice och försäkring. I Spanien förvaltar bolaget 415 000 hem, i Portugal 150 000 hem, i Italien 35 000 hem och i Mexiko 20 000 hem.



Genomförandet av transaktionen förutsätter att sedvanliga godkännanden erhålls från relevanta myndigheter.

