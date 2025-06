Heba och Peab tecknar JV-avtal om Villa Primus. Bild: Heba

Heba satsar 830 miljoner på Lilla Essingen – går in i JV

Bolag Heba och Peab tecknar JV-avtal om gemensam utveckling av vård- och omsorgsboende på Lilla Essingen.

Heba Fastighets har, via dotterbolag, tecknat avtal med Peab om att bilda ett joint venture för utvecklingen av vård- och omsorgsboendet Villa Primus på Lilla Essingen i Stockholm. Projektet rymmer 160 boendeenheter i vård- och omsorgsboendet, ett LSS-boende med sex platser samt en mindre lokal i entréplan.



Parterna ser framför sig ett snabbt växande behov av vård- och omsorgsboenden i Stockholmsregionen. Enligt prognoser kommer antalet personer över 80 år i staden att öka med 50 procent de kommande fem åren, vilket ställer höga krav på utbyggnaden av anpassade boendeformer för äldre.

– Att tillsammans med Peab utveckla ett vård- och omsorgsboende på Lilla Essingen i Stockholm klickar många boxar i Hebas strategi för tillväxt. Vi stärker vårt segment vård- och omsorgsboenden, ett stabilt ben som kompletterar våra bostadsfastigheter. Vi utökar med ytterligare ett attraktivt läge i centrala Stockholm. Dessutom i samarbete med Peab som är en etablerad och erfaren byggaktör. Jag ser verkligen fram emot att få realisera detta tillsammans, säger Patrik Emanuelsson vd på Heba.



Byggnationen av Villa Primus beräknas stå klar under 2028. Fastigheten har en total areal om cirka 1 735 kvadratmeter och kommer efter färdigställande att ha en total uthyrningsbar yta om 10 180 kvadratmeter. Hyresavtal har tecknats med Ambea-koncernen för både äldreboende och LSS och löper på 20-åriga hyreskontrakt. Det årliga hyresvärdet och hyresintäkterna uppgår till cirka 40 miljoner kronor, 2028 års nivå.

– Vi är glada över att Villa Primus får en långsiktig ägare i Heba, som har gedigen erfarenhet av att äga och förvalta äldreboenden. Affären ligger helt i linje med Peabs strategi att utveckla hållbara och moderna fastigheter för samhällsnyttiga ändamål. Villa Primus kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till äldreomsorgen i Stockholm och bidra till att möta det växande behovet av trygga och kvalitativa boenden för äldre, säger Anna Nygren Berg, affärschef på Peab.



Aktierna i JV-bolaget kommer att ägas till 50 procent av Peab och 50 procent av Heba. Heba beräknas tillträda sin andel i JV-bolaget under senhösten 2025.



Affären är villkorad av finansiering som sker via bankupplåning. Utöver detta kommer parterna till lika delar tillföra eget kapital. Målsättningen är att Heba förvärvar den färdigställda fastigheten vid projektets färdigställande. Total investeringsvolym för Heba beräknas därvid uppgå till cirka 830 miljoner kronor.



Fastigheten, med beteckning Stockholm Primus 2, ligger på Lilla Essingen i Stockholm.



Vård- och omsorgsboendet är utvecklat av Peab och kommer uppföras enligt en hög hållbarhetsprofil med certifiering enligt Miljöbyggnad Silver 4.0.

