Arwidsro köper av MIMS Invest i Staffanstorp. Bild: Croisette

Arwidsro halvmiljardköper defensiv handel

Transaktioner Arwidsro förvärvar Rondellens Handelsområde i Staffanstorp från MIMS Invest AB samt två dagligvaruankrade handelsfastigheter i Stenhagens handelsområde från Patrizia.

Bild: Arwidsro

Peter Zonabend. Peter Zonabend.

Förvärvet från MIMS Invest AB omfattar cirka 29 100 kvadratmeter uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 307 miljoner kronor och ett hyresvärde om 27,4 miljoner kronor. Fastigheterna har en genomsnittlig hyreslängd om cirka sex år och en ekonomisk beläggningsgrad på 100 procent. Arwidsro tillträdde den 22 december 2020.



Rondellens Handelsområde består av moderna handelsfastigheter med stark betoning på hälsa och livsmedel med hyresgäster såsom Willys, Plantagen, Dollarstore, STC-träningsklubb, Returhuset och Padel of Sweden.



– Vi är stolta över att få ta över Rondellens Handelsområde som familjen Mårtensson har utvecklat i generationer. Förhoppningsvis kan vi tillsammans med familjen Mårtensson fortsätta utveckla handelsplatsen, säger Peter Zonabend, vd, Arwidsro.



– Vi ser goda möjligheter att fortsätta utvecklingen med hållbar livsstil och hälsa i fokus. Såväl läge som hyresgäster ger goda förutsättningar att i samklang med omgivningen växa till framtidens handelsplats, säger Gustav Lilliehöök, transaktionsansvarig, Arwidsro.



MIMS Invest hade Croisette som rådgivare i affären.



– Vi är både stolta och glada över förtroendet att få förmedla denna fantastiska portfölj och vi kan glatt konstatera att rätt typ handel fungerar även under pågående pandemi, säger Per Svensson, CEO på Croisette Real Estate Partner.



Förvärvet från Patrizia omfattar två handelsfastigheter i Stenhagens handelsområde sydväst om centrala Uppsala, cirka 12 000 kvadratmeter uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 207 miljoner kronor och ett hyresvärde om 16,3 miljoner kronor. Fastigheterna har en genomsnittlig hyreslängd om 5,2 år och en ekonomisk beläggningsgrad på 100%. Arwidsro tillträder fastigheterna den 15 januari 2021.



Fastigheterna Berthåga 11:20 och Berthåga 11:36 är uppförda 2010 och 2011 i enlighet med kraven för Greenbuilding och Breeam. Största hyresgäster är Willys, Dollarstore, Rusta och Systembolaget.



– Det känns mycket bra att göra inträde i Uppsala kommun och i synnerhet när det kommer till moderna, energieffektiva byggnader med stabila hyresgäster som kompletterar varandra. säger Gustav Lilliehöök, Transaktionsansvarig Arwidsro.



– Vi tycker att hyresgästmixen i fastigheterna är mycket bra och kommer omgående påbörja en certifiering för Miljöbyggnad iDrift, säger Peter Zonabend, vd, Arwidsro.



Förvärven kommer att finansieras med egna medel och bankfinansiering.



Rådgivare i transaktionerna för Arwidsro var Törngren Magnell & Partners och PropCon samt Catella Corporate Finance gällande Stenhagens handelsområde. MIMS biträddes av Advokatfirman Lindahl och Croisette Real Estate Partner och Patrizia biträddes av Roschier och Savills.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

