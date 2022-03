Fredik Schedin och Johan Salin ansluter till AG Advokat.

AG Advokat förstärker inom transaktion och tvistelösning

Karriär AG Advokat växer ytterligare med seniora rekryteringar av Johan Salin inom transaktion och Fredrik Schedin inom tvistelösning.

Johan Salin tillträdde i januari. Han kommer närmast från rollen som nordisk skattechef på NatWest och Nordisk Renting. Före dess var han verksam som skattekonsult på KPMG. Med mångårig erfarenhet från fastighetsmarknaden, särskilt med strukturerings- och bolagsfrågor samt expertis inom skatteområdet kommer Johan Salin att vara verksam inom byråns transaktionsverksamhet.



– Som tidigare kollega till Johan tycker jag det är en jättekul rekrytering. Johan är en klok person med omfattande erfarenhet från branschen och bred transaktionserfarenhet. Med Johan ombord blir vi ännu effektivare i att identifiera sammanhang där skatt och moms behöver hanteras. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete med några av landets ledande skatterådgivare, säger AG Advokats chef för transaktionsverksamheten, Johan Lindberg.



– Fastighetsmarknaden har alltid legat mig varmt om hjärtat, det känns därför otroligt roligt att stiga in i en branschledande advokatbyrå som AG Advokat. Här finns ett bra tänk och några av landets bästa jurister på fastighetsområdet. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem och bidra med min kunskap och erfarenhet, säger Johan Salin.



Fredrik Schedin kommer närmast från Södertörns tingsrätt där han arbetade som rådman under åren 2017–2021. Före dess var han under många år verksam på AG Advokat, varav nio år som partner. Fredrik Schedin arbetar från och med mars inom byråns tvistegrupp och kommer därmed ytterligare att förstärka AG Advokats omfattande kompetens och resurser inom entreprenadtvister.



– Utöver Fredriks obestridliga juridiska expertis och skicklighet har han dessutom mycket god kännedom om AG och vår verksamhet. Vi har hoppats att han ska välja att återvända och det är med stor glädje vi nu hälsar honom välkommen tillbaka, säger AG Advokats managing partner Johan Rosén.



– Det känns otroligt spännande för mig att komma tillbaka till AG, som har tagit ytterligare stora steg sedan jag var här sist. Jag hoppas och tror att mina mycket givande år som rådman ska göra att jag har värdefull kunskap att bidra med på processidan, säger Fredrik Schedin.

