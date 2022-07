I Göteborg sjönk bostadsrättspriserna med 3,5 procent och villapriserna med 4,7 procent, enligt Valueguard. Bild: Axel Ohlsson

Valueguard: Bostadspriserna föll brant i juni

Sverige Det fortsätter att vara röda siffror på bostadsmarknaden. Under juni föll bostadspriserna i Sverige närmare 4 procent. Värst var det i Stockholm där de dyraste lägenheterna föll hela 5 procent. Det visar siffror från Valueguard.

HOXSWE, Valueguards prisindex som mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden, sjönk 3,8 procent. Säsongsrensat var nedgången 2,2 procent. Bostadsrättspriserna sjönk 3,9 procent medan villapriserna tappade 3,8 procent. Rensat för säsongseffekter innebär det nedgång med 2,7 respektive 2,1 procent.

– I dag är det köparna som sitter i förarsätet. Utbudet har ökat snabbt och vi ser allt fler prissänkningar. Samtidigt finns det en stor risk att vi ännu inte har sett hela nedgången. I värsta fall bedömer jag att det kan fortsätta en bit in på nästa år. Arbetslösheten, räntorna och hur mycket hushållens kostnader stiger kommer att bli avgörande. Hittills har det nästan bara handlat om psykologi, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.



Stockholm

Stockholm stod för den största nedgången. Bostadsrättspriserna sjönk med 4,5 procent medan villapriserna minskade 4,6 procent. Siffror som Bjurfors låtit Valueguard ta fram visar att de dyraste lägenheterna hade det tuffast (-5,0 %).

– Det är tydligt att Stockholms bostadsmarknad är inne i en negativ trend. Köparna har blivit mycket mer försiktiga då man väntar sig att priserna ska fortsätta sjunka medan många säljare fortfarande tror att de kan få ungefär lika mycket som för ett par månader sedan. Obalansen leder till färre affärer trots ett rekordhögt utbud, och att det som säljs sker till lägre slutpriser än vad som skulle behövas för att försvara de höga prisnivåerna. Ska man sälja i dag är det viktigt att ha realistiska förväntningar på grund av den tuffa konkurrensen. Vad det innebär mer exakt är svårt att säga då det kan finnas en viss eftersläpning i statistiken, men mitt råd är i alla fall att inte hålla på affären alltför länge. Risken är stor att det där drömbudet aldrig kommer och att det i stället slutar med att du får mindre betalt. Det är inte omöjligt att vi ser ett ännu större utbud efter sommaren, säger Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm.



Göteborg

I Göteborg sjönk bostadsrättspriserna med 3,5 procent och villapriserna med 4,7 procent.

– I Göteborg ser vi just nu en tuffare bostadsmarknad med sjunkande priser och längre säljtider. Jag tycker utvecklingen är väntad då de flesta hushåll i dag plågas av en sämre ekonomi och vi sett kraftigt stigande priser i nästan två års tid. Nedgången är bred och slår mot bostäder i alla storlekar och prisklasser, säger Sven-Erik Kristensen, vd Bjurfors Göteborg.

– Vilken marknad vi kommer ha i höst är svårt att säga med tanke på det ekonomiska läget och den oro många känner. Men som det är nu tror jag på hyfsat stabila priser, alternativt svagt sjunkande som därefter planar ut. Om man planerar att sälja sin bostad tycker jag dock inte att man ska vänta alltför länge. Det finns en risk att utbudet växer till sig under sommaren och det skulle kunna sätta ytterligare press på priserna.



Malmö

Malmö klarade sig bäst av de tre storstäderna, men även här var det kraftigt nedåt. Priserna på bostadsrätter sjönk med 3,4 procent medan villapriserna tappade 3,6 procent.

– Marknaden är i dag mer avvaktande än tidigare. Allt fler vill sälja sin bostad före de ska köpa en ny och förstagångsköparna avvaktar prisnedgången för att gå in på rätt nivå. Detta gör att utbudet av bostäder är högre än efterfrågan och det driver priserna nedåt. Vi kommer se en höst med fortsatta prisnedgångar och ett stort utbud av bostäder. På sikt när köpare och säljare möts på nya nivåer kommer marknaden bli mer normal igen, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne.



Halvmånadsstatistik för juli

Valueguards halvmånadsindex, som redovisas för bostadsrätter i Stockholm och Göteborg, visar på fortsatt sjunkande priser. Halvvägs in i juli går priserna ned med 3,7 procent i Stockholm och med 2,6 procent i Göteborg, jämfört med hela juni.

