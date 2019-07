Transaktionsvolymen i Norden ner elva procent

Bild: Pangea

Publicerad den 3 Juli 2019

tweet Skicka till e-post

Transaktioner Transaktionsvolymen på den nordiska fastighetsmarknaden uppgår till nästan 20 miljarder euro under första halvåret 2019, vilket är elva procent lägre än motsvarande period förra året. Volymen i Sverige har dock ökat markant och marknaden för logistikfastigheter är hetare än någonsin, visar nya siffror från Pangea Property Partners.

Bild: Pangea

Mikael Söderlundh. Bild: Pangea

Bård Bjølgerud. Mikael Söderlundh. Bård Bjølgerud.

– Den kommersiella fastighetsmarknaden fortsätter att vara väldigt stark och attrahera kapital. Det gäller framförallt den svenska marknaden där vi har sett hela 21 miljardaffärer redan under 2019, vilket är exceptionellt många. Vi förväntar oss att den höga transaktionsaktiviteten håller i sig och att transaktionsvolymen för hela 2019 kommer att landa över 40 miljarder euro i Norden, vilket i så fall blir femte året i rad, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners.



Transaktionsvolymen i Sverige uppgår till 8,3 miljarder euro (87 miljarder kronor) under det första halvåret 2019, vilket är en ökning med 11 procent från förra året. Det är dessutom den näst högsta volymen någonsin för årets sex första månader. I övriga Norden uppgår transaktionsvolymen till 4,0 miljarder euro i Norge, 3,7 miljarder euro i Finland och 3,6 miljarder euro i Danmark, vilket är en minskning för samtliga länder jämfört med första halvåret 2018. Antalet affärer ligger kvar på ungefär samma nivå.



Den nordiska marknaden fortsätter att vara attraktiv för internationella investerare som nettoköper nordiska fastigheter för 2,7 miljarder euro under första halvåret 2019. Andelen utländska köpare står för 32 procent av volymen medan andelen utländska säljare står för 18 procent.



Sett till olika segment var kontor den största sektorn under första halvåret 2019 och stod för 29 procent av volymen, följt av bostäder som stod för 21 procent. Handel stod för hela 17 procent av volymen, trots fortsatt fokus på pressade hyresgäster. Andelen affärer med logistikfastigheter ökade till 17 procent, från 11 procent under förra året.



– Logistik har aldrig varit så hett som just nu, både sett till prisbild och mängden affärer. Sektorn drivs framförallt av internationella investerare som vill göra stora portföljförvärv, säger Bård Bjølgerud, vd och partner på Pangea Property Partners.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF