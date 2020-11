Thomas Lindström Bild: CBRE

Thomas Lindström blir vd för Mälaråsen

Karriär Thomas Lindström efterträder Robin Englén som vd för Mälaråsen, som nu uppdaterar sin strategi med fokus på förvärv.

Styrelsen för Mälaråsen AB har uppdaterat bolagets strategi med fokus på tillväxt genom förvärv och långsiktig utveckling av fastigheter. Den nya strategin ska leda till ökat resultat, bättre riskspridning, utökade finansieringsmöjligheter samt effektivare förvaltning. Det övergripande målet är att verksamheten skall generera en god riskjusterad avkastning som möjliggör en attraktiv utdelning.



Som ett led i att förverkliga strategin har styrelsen utnämnt Thomas Lindström till ny vd.



Thomas Lindström har mångårig erfarenhet från den nordiska fastighetsmarknaden. Han har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har tidigare bland annat varit vd för The Carlyle Groups nordiska fastighetsverksamhet, transaktionschef på GE Real Estate Nordics och transaktionschef på Realia Fastighets AB. Thomas Lindström sitter i styrelsen för Fleming Properties AB och Preservia Holding AB. Han kommer att tillträda som verkställande direktör den 1 december 2020.



Thomas Lindström kommer att ersätta Robin Englén som har valt att lämna sin position. Aktieägare representerande cirka 34 procent av aktierna och rösterna i Mälaråsen har föreslagit att Robin Englén från och med den 1 december ska väljas till styrelseledamot i Mälaråsen.



Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka Robin Englén för sin tid som verkställande direktör för bolaget och välkomna honom in i styrelsen.



Mälaråsen AB äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 70 818 kvadratmeter mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Upplands Motor. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Upplands Motor är under försäljning till Volvo Cars. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

