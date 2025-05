Eugene Grüter, vd för Sweco i Nederländerna. Bild: Tobias Regell/Sweco

Sweco förvärvar teknikkonsultföretag i Nederländerna

Bolag Sweco har tecknat avtal om att förvärva Juust B.V., ett nederländskt konsultföretag specialiserat på samhällsbyggnad, spatial planering, mobilitet och stadsplanering. Förvärvet tillför mer än 30 konsulter och ingenjörer till Swecos team med 2 200 arkitekter, ingenjörer och konsulter i Nederländerna.

Juust arbetar med konsulttjänster för utformning, planering och genomförande av projekt inom stadsplanering, vägar, vattenhantering och andra infrastrukturlösningar. Förvärvet är i linje med Swecos förvärvsstrategi att verksamheten ska växa genom att lägga till nyckelkompetens.



– Vi är mycket glada att kunna meddela ännu ett förvärv för Sweco i Nederländerna, och jag vill hälsa våra nya kollegor från Juust varmt välkomna. De kommer att bli ett komplement till vår kapacitet i provinsen Zeeland inom stadsutveckling, spatial planering, mobilitet, processhantering och samhällsbyggnad, säger Eugene Grüter, vd, Sweco Nederländerna.



Juust redovisade en omsättning på cirka 4,1 miljoner euro under 2024, medan Sweco Nederländerna hade en omsättning på cirka 283,4 miljoner euro under samma år. Juust kommer att konsolideras in i Sweco direkt.

