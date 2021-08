Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden. Bild: SBS

Studentbostäder gör fyra nyckelrekryteringar – värvar två från Amasten

Bolag Studentbostäder i Norden fortsätter att förstärka organisationen med fyra nyckelrekryteringar inför bolagets expansion. Genom värvningarna tillförs gedigen kompetens och erfarenhet inom hållbarhet, IT/digitalisering samt redovisning, vilket är viktigt inför fortsatt tillväxt och internationalisering.

David Svensson blir bolagets nya CFO. Han kommer tidigare från rollen som Controller från Amasten och har en bred kompetens och gedigen bakgrund inom redovisning och rapportering för börsbolag.



Magnus Jägre träder in i en ny roll som bolagets hållbarhets- och innovationschef. Han kommer närmast från Amasten och rollen som IT- och hållbarhetschef. Han var tidigare CIO hos Rikshem och dessförinnan global driftschef på H&M IT.



Peter Bergåse och Mikael Lundmark rekryteras som IT-tekniker och kommer att ansvara för support, drift och implementering av nya planerade digitala lösningar.



– Det känns verkligen roligt att vi lyckats attrahera så duktiga kollegor. Genom dem kan vi öka takten ytterligare och stärka kompetensen i centrala delar i bolaget. Med en stärkt ekonomi- och hållbarhetsfunktion ser jag fram emot att ta många stora kliv framåt i höst tillsammans, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.



Startdatum för tjänsterna är från och med den 1 september.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

