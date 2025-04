Andreas Hölne, Kaj Winther och Peter Karlsson tar en ordentlig titt i spåkulan och ger oss sina visioner om det framtida proptech-landskapet på Stora Proptechdagen nästa torsdag den 10 april.

Stora Proptechdagen: Smarta och hållbara byggnader – så här formar proptech framtiden

Stora Proptech-dagen Nästa torsdag, den 10 april, samlas den teknik- och framtidsinriktade delen av fastighetsbranschen på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Under dagen får vi, bland mycket annat, ta del av ett visionärt samtal om hur framtidens fastighetsbransch och samhälle växer fram. Säkra din plats i dag – anmälan stänger nästa fredag.

Hur kommer proptech att forma vårt samhälle de kommande decennierna? Från smarta byggnader och hållbara lösningar till digitalisering av fastighetsbranschen utforskar vi här hur innovationer inom proptech kan förändra vår vardag, minska miljöpåverkan och skapa nya affärsmöjligheter. Följ med på en diskussion om framtidens stadsutveckling och hur teknologi är nyckeln till att bygga ett mer effektivt, hållbart och uppkopplat samhälle.

Lyssna till:

Kaj Winther, CDO, Fastighetsägarna, Andreas Hölne, chef digital transformation & IT, Fabege , Peter Karlsson, chef datahantering och analys, Akademiska Hus på Stora Proptechdagen nästa torsdag den 10 april på Clarion Hotel Sign i Stockholm

Stora Proptechdagen är branschens årliga mötesplats med 100 procent fokus på proptech och framtidens fastighetsförvaltning.



Dagen modereras av den mycket kunniga och proffsiga moderatorn Beata Wickbom och hon har proptech-profilen Magnus Svantegård vid sin sida som expertkommentator under hela dagen.



Proptech-utvecklingen formar just nu ett helt nytt landskap för fastighetsbranschens framtid. Ny teknik medför nya möjligheter. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. På Stora Proptechdagen uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning.

