Fredrik Hörnsten, Per Karmteg och Ulrica Holmgren.

Stora Proptechdagen: Fokus på hyresgästens upplevelse

Stora Proptech-dagen Allt från digitala tjänster för hyresbetalningar till smarta låssystem och bekvämligheter som förbättrar innemiljön. Det är stort fokus på hyresgästupplevelsen när den teknik- och framtidsinriktade delen av fastighetsbranschen samlas på Stora Proptechdagen på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 10 april.

Hur påverkar proptech hyresgästens vardag? Det är stort fokus på allt från digitala tjänster för hyresbetalningar till smarta låssystem och bekvämligheter som förbättrar innemiljön. Här får vi färska case direkt från de smarta fastigheterna, och utmaningarna därefter.

Panelen består av:

Fredrik Hörnsten, digitaliseringschef, Hemsö

Ulrica Holmgren, CDO, Newsec

Per Karmteg, CIO/CDO, Riksbyggen



Stora Proptechdagen är branschens årliga mötesplats med 100 procent fokus på proptech och framtidens fastighetsförvaltning.



Dagen modereras av den mycket kunniga och proffsiga moderatorn Beata Wickbom och hon har proptech-profilen Magnus Svantegård vid sin sida som expertkommentator under hela dagen.



Se programmet här och läs mer om de medverkande talarna här.



Missa inte: Branschmingel efter själva seminariet.



Partnerföretag är Allicon, Planima, Homepal, Vitec, Twinfinity – läs mer om dem här.



Dagen arrangeras i samarbete med Stockholm Business Region.



Proptech-utvecklingen formar just nu ett helt nytt landskap för fastighetsbranschens framtid. Ny teknik medför nya möjligheter. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. På Stora Proptechdagen uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning.

