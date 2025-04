Ordet är fritt är ett nytt inslag på Stora Bostadsdagen GBG.

Stora Bostadsdagen GBG: Nytt inslag för alla deltagare – ordet är fritt

Stora Bostadsdagen Göteborg Våren är på ingång och snart står påskliljorna som spön i backen. Vad passar väl bättre än att då lansera ett helt nytt segment på eventet Stora Bostadsdagen GBG den 7 maj på Radisson Blu Scandinavia. Ordet är fritt är designat så att alla deltagare får komma till tals och ta upp och diskutera sina hjärtefrågor. Resultaten av diskussionerna redovisas på scenen. Säkra din plats till Stora Bostadsdagen GBG nu!

Den 7 maj är det dags för årets upplaga av Stora Bostadsdagen GBG på Radisson Blu Scandinavia.

Under dagens gedigna program får du som deltagare bland annat medverka i ett helt nytt interaktivt segment kallat "Ordet är fritt" där du i grupp diskuterar dina mest angelägna frågor. Resultaten av diskussionerna fångas upp och redovisas på scen.

Ordet är fritt infördes allra första gången i samband med Fastighetsmarknadsdagen Skåne den 20 mars i år, med mycket gott resultat.

– Vi har sett i de utvärderingar vi skickar ut efter varje event att våra besökare efterfrågar mer interaktivitet och deltagande. Vi jobbar redan med Menti sedan många år men tar nu ett steg till och inför det här helt nya interaktiva segmentet även på Stora Bostadsdagen GBG, säger Eddie Ekberg, chefredaktör och eventansvarig, Fastighetssverige.



Stora Bostadsdagen GBG är mötesplatsen med 100 procent fokus på marknaden för bostadsfastigheter.





Det här är ett högaktuellt seminarium om bostäder och marknaden för bostadsfastigheter i Göteborgsregionen. Dagen är fylld av analys, inspiration och nätverkande.

Det är på Stora Bostadsdagen GBG på Radisson Blu Scandinavia den 7 maj du skaffar dig försprång in i nya affärer.



Se programmet här.



Efter själva seminariet följer också ett trevligt branschmingel som ingår för alla deltagare.



Moderator är rutinerade, kunniga och professionella Karin Klingenstierna och hon har Amanda Tevell, vd på Hifab Advisory och vice vd på Hifab Group, vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Läs mer om dem och övriga talare här.



Det här är mötesplatsen för dig med intresse av marknaden för bostadsfastigheter.

