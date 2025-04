Martin Ärnlöv från Göteborgs stadsmission pratar om socialt hållbara bostäder på Stora Bostadsdagen GBG den 7 maj på Radisson Blu Scandinavia.

Stora Bostadsdagen GBG: Sänkta trösklar för socialt hållbara bostäder

Stora Bostadsdagen Göteborg Göteborgs Stadsmissions Bostad först-lägenheter ger människor som befinner sig i en mer eller mindre långvarig hemlöshetssituation en möjlighet till permanentboende i egen lägenhet. Bostad först är en metod med utgångspunkt att man får ett tryggt boende och erbjuds stöd. Hur har projektet gått – och vilka hinder har man mött på vägen? Svaren får du av Martin Ärnlöv, vd/direktor, Göteborgs stadsmission, på Stora Bostadsdagen GBG den 7 maj på Radisson Blu Scandinavia.

Stora Bostadsdagen GBG är mötesplatsen med 100 procent fokus på marknaden för bostadsfastigheter.



Det här är ett högaktuellt seminarium om bostäder och marknaden för bostadsfastigheter i Göteborgsregionen. Dagen är fylld av analys, inspiration och nätverkande.

Det är på Stora Bostadsdagen GBG på Radisson Blu Scandinavia den 7 maj du skaffar dig försprång in i nya affärer.



Under Stora Bostadsdagen GBG lanseras också det helt nya segmentet Ordet är fritt, designat så att alla deltagare får komma till tals och ta upp och diskutera sina hjärtefrågor. Resultaten av diskussionerna redovisas på scenen.



Se hela programmet här.



Efter själva seminariet följer också ett trevligt branschmingel som ingår för alla deltagare.



Moderator är rutinerade, kunniga och professionella Karin Klingenstierna och hon har Amanda Tevell, vd på Hifab Advisory och vice vd på Hifab Group, vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Läs mer om dem och övriga talare här.



Det här är mötesplatsen för dig med intresse av marknaden för bostadsfastigheter.

