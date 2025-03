Ted Lindqvist, Evidens, kommer till Stora Bostadsdagen GBG för att berätta om hur befolkningsprognosen påverkar det framtida byggandet.

Stora Bostadsdagen GBG: Så här påverkas bostadsbyggandet av lägre befolkningstillväxt

Stora Bostadsdagen Göteborg SCB:s nya befolkningsprognos innebär att den tidigare prognosen om cirka 11,4 miljoner invånare år 2040 justerats ner till drygt 11 miljoner. Från att tidigare ha prognosticerat att befolkningen ökar med närmare 50 000 nya invånare per år fram till år 2030, innebär den nya prognosen en ökning om cirka 25 000 per år. Vilka effekter kommer detta ge? Svaren får du av Ted Lindqvist på Evidens på Stora Bostadsdagen GBG den 7 maj på Radisson Blu Scandinavia.

Stora Bostadsdagen GBG är mötesplatsen med 100 procent fokus på marknaden för bostadsfastigheter.



Hur påverkas bostadsbyggandet av lägre befolkningstillväxt?

Hur ser sambanden mellan bostadsbyggande och befolkningstillväxt ut? SCB:s nya befolkningsprognos innebär att den tidigare prognosen om cirka 11,4 miljoner invånare år 2040 justerats ner till drygt 11 miljoner. Från att tidigare ha prognosticerat att befolkningen ökar med närmare 50 000 nya invånare per år fram till år 2030, innebär den nya prognosen en ökning om cirka 25 000 per år. Vilka effekter kommer detta ge?

Ted Lindqvist, vd, Evidens

