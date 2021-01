Skanskas vd Anders Danielsson. Bild: Skanska.

Skanska bygger ut flygplats i USA

Bolag Skanska bygger ut flygplats i Atlanta, Georgia, USA, för cirka 56 miljoner dollar eller omkring 460 miljoner kronor.

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport gällande att modernisera och förbättra flygplatsen som ligger i Atlanta, Georgia, USA. Arbetet sker i ett joint venture med New South Construction, FS360 och Synergy Construction.



Skanskas andel av kontraktet är värd 56 miljoner dollar, cirka 460 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för fjärde kvartalet 2020.



Arbetet på vad som är en av världens mest trafikerade passagerarflygplatser kommer att omfatta byggandet av ytterligare fem gater vid norra änden av flygplatsen. Vidare kommer projektet omfatta att bygga om en större del av norra terminalens avfart, bygga en anläggning för utrustning samt markstöd till Delta Air Lines och en brandstation.



Byggnadsarbetena påbörjas under januari 2021 och planeras vara färdiga under december 2022.

- Joakim Johansson

joakim@fastighetssverige.se

Ämnen