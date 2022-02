Havoteket. Bild: Tengbom

Serneke bygger Havotek till H22 City Expo

Bygg/Arkitektur Havoteket blir en hållbar och urban mötes- och utbildningsplats för alla som är nyfikna på frågor kopplade till rent vatten och hav. Konceptet för Havoteket tas fram i ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Hemsö, Serneke, Tengbom arkitekter och Helsingborgs hamn.

H22 City Expo är en internationell stadsmässa som pågår i Helsingborg under perioden 30 maj – 3 juli i år. Fokus för mässan är stadsutveckling och innovativa lösningar för en smartare och mer hållbar stad.



Paviljongen Havoteket kommer att placeras i Oceanhamnen och utformas som en prototyp av ett framtida rum för lärande med utomhuspedagogik och aktiviteter för alla åldrar. Besökarna kommer att få lära sig mer om havets roll i kretsloppet, livet under ytan och bekanta sig med havets djur och växter genom bland annat ett klappakvarium. Havoteket ska locka till sig en bred målgrupp och vara ett besöksmål för både skolklasser, familjer och den allmänintresserade.

– Vi vill med vårt deltagande även vända oss till alla oss som är med och bygger samhället. Syftet är att havet ska bli en självklar parameter att ta hänsyn till vid utvecklandet av smarta och hållbara städer. Vi är stolta över att få vara med i projektet och det gläder oss att få samarbeta med Helsingborgs stad, Hemsö, Tengbom arkitekter och Helsingborgs hamn kring dessa viktiga frågor, säger Viktor Nagenius, affärschef på Serneke.

– Havoteket kommer att lyfta upp livet i havet och ge besökarna möjlighet att komma nära genom ett klappakvarium. Det är ett spännande projekt där staden samarbetar med näringslivet för att skapa kunskap kring något så viktigt som livet i havet, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare och H22-arkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad.



Serneke medverkar även under H22 City Expo med Alone Together, ett forskningsprojekt om framtidens boende med ambitionen att utveckla ett koncept som bygger bort ensamhet.

