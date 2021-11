Rebecka Eidenert. Bild: SBS

SBS: Passerar 10 kronor i substansvärde

Bolag Studentbostäder i Norden redovisar ett niomånadersresultat om 179,5 (102,9) miljoner kronor före skatt.

Perioden januari – september 2021

• Koncernens intäkter uppgick till 163,7 (103,9) MSEK.

• Driftöverskottet uppgick till 91,1 (53,6) MSEK.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 15,5 (20,9) MSEK.

• Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 10,03 SEK.



Perioden juli – september 2021

• Koncernens intäkter uppgick till 50,8 (30,5) MSEK.

• Driftöverskottet uppgick till 29,4 (20,1) MSEK.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 2,3 (9,0) MSEK.

• Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 10,03 SEK.



– Vi har tagit ytterligare ett steg i vår nordiska expansion och etablerat oss i Norge under det tredje kvartalet. Under kvartalet har vi även påbörjat byggnationen av 419 studentbostäder i Karlstad. Vi har även tecknat avtal med Avy för att digitalisera och effektivisera vår förvaltning med en boendeapp, säger Rebecka Eidenert, vd, Studentbostäder i Norden AB.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen