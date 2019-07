SBB värvar chef från Victoria Park

Bild: Victoria Park

Publicerad den 5 Juli 2019

Ola Svensson.

Bolag Victoria Parks nuvarande fastighetschef Ola Svensson lämnar bolaget för att istället bli SBB:s landschef i Danmark och regionchef för Öresundsregionen.

SBB har anställt Ola Svensson från 1 oktober 2019 som landschef i Danmark och regionchef i Öresundsregionen med placering i Malmö. Ola har närmare 20 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och kommer senast från Victoria Park.



Ola Svensson har arbetat i stora och växande fastighetsbolag under 20 år. Den huvudsakliga geografiska inriktningen har varit södra Sverige. Ola är utbildad vid Lunds Tekniska högskola och har erfarenhet från bl a Akelius fastigheter, MKB fastighets AB, Rikshem, Stena fastigheter och senast Victoria Park.

– SBB växer kraftigt och fortsätter med förvärv i Södra Sverige och Danmark. Ola är en viktig del i att skapa fortsatt tillväxt i Södra Sverige och Danmark, säger Fredrik Holm, förvaltningschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.



SBB växer kraftigt i Öresundsregionen och skapar därmed en ny region syftande till att bibehålla en hög kvalitet för bolagets hyresgäster.

– Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att arbeta i ett av landets största tillväxtbolag inom fastigheter. Min erfarenhet kommer att passa väl in i det höga tempo som SBB växer, säger Ola Svensson.



För Victoria Parks del betyder förändringen att bolagets vd Per Ekelund, tillika fastighetschef under 2013-2018, kommer tills vidare även inneha rollen som fastighetschef. Victoria Parks ledning kommer därmed bestå av vd och fastighetschef Per Ekelund, CFO Tommy Åstrand och HR och CSR-chef Liselott Wennerström.

– Jag vill tacka Ola för hans dedikerade insatser och engagemang i bolaget. Under sin ettåriga tid hos oss som fastighetschef har han haft en betydande roll i vårt förädlingsarbete för attraktivare bostadsområden. Under perioden har vi bland annat tillträtt drygt 2 000 lägenheter i Haninge och där byggt upp en lokal förvaltningsorganisation. Vi har även framgångsrikt infört central kundservice för såväl ökad service till våra kunder som en mer effektivare förvaltning. Jag har känt Ola i 15 år och med hans gedigna kunnande om fastighetsbranschen önskar vi honom lycka till i sitt nya uppdrag, säger Victoria Parks vd Per Ekelund.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen

