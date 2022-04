Ilija Batljan. Bild: SBB

SBB säljer en tredjedel i Arlandstad – institutionella investerare köper

Transaktioner SBB säljer en tredjedel av sina aktier i Arlandastad Group till Phoenix Insurance-koncernen och OTRE för 270 miljoner kronor.

Annons

SBB har avyttrat knappt en tredjedel av sitt innehav i Arlandastad Group till nya långsiktiga institutionella investerare, Phoenix Insurance-koncernen samt OTRE FUND LP. De nya investerarna har övertagit motsvarande lock up-åtagande som SBB ingick i samband noteringen av Arlandastad Groups aktier på Nasdaq First North Premier.

Transaktionen, om totalt 3 857 144 aktier i Arlandastad Group som skett utanför marknaden, har genomförts till ett pris om 70 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 13 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 5 april 2022.

– Phoenix-koncernen och OTRE är två stora investerare som varit aktiva på den nordiska fastighetsmarknaden i många år. Vi känner dem väl och ser fram emot att bredda investerarbasen med ytterligare starka, långsiktiga internationella investerare som stöttar Arlandastad Groups tillväxtresa framgent. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna som aktieägare!, kommenterar Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group AB.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen