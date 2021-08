Dario Petrovic. Bild: Savills

Savills växer inom hyresgästrådgivning

Bolag Savills fortsätter sin satsning på hyresgästrådgivning och utökar sitt team med Dario Petrovic.

Dario Petrovic har en civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad och har arbetat bland annat med värdering och hyresgästrådgivning i sina tidigare roller.

– Det ska bli ett nöje att lära känna alla kollegor på Savills. Jag hoppas min bakgrund inom värdering och analys samt lokalförsörjning och kommersiell hyresgästrådgivning kan bidra till att höja värdet för våra kunder, både internationellt och inom den svenska marknaden, säger Dario Petrovic.



Han kommer närmast från en tjänst som projektledare inom kommersiell hyresgästrådgivning på Niras Sweden AB.

– Vi är just nu i en tillväxtfas med många nya uppdrag på väg in, Darios breda erfarenhet tillför värdefull kompetens och kommer bli en viktig del i uppbyggnaden av teamet kring hyresgästrådgivning, säger Jessica Gräsberg, Head of Agency.



Dario Petrovic tillträdde sin tjänst den 16 augusti.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen